Как изменятся цены на АЗС в Украине: прогноз экспертов

/ Фото: Pixabay

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Минувшая неделя принесла убытки для кошелька только тем, кто заправляется сжиженным газом (LPG), так как это топливо подорожало; рынок бензина и дизтоплива (ДТ) стабилен. И хотя в скором будущем рынок топлива в Украине ждут перемены, на этой неделе розничные цены на все нефтепродукты, кроме автогаза, останутся стабильными, говорят опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты.

"Никаких существенных изменений ни в котировках нефти, ни в курсе гривни, способных повлиять на розничные цены на АЗС, не было, поэтому ценники не изменились и пока не изменятся, – разъяснил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. – Что касается автогаза, то розничные цены начали реагировать на рост цен в оптовом сегменте. Цены газа в опте с начала ноября выросли на 10%, до 19 600 грн/т. Это произошло по причине роста котировок пропан-бутана на беларусско-польской границе из-за ограничения поставок. Кроме того, наблюдалось снижение объема импортных поставок по железной дороге. За 1-20 ноября этим путем в Украину поступило 68 тыс. т против 81 тыс. т за 1-20 октября. Цена газа в рознице меняется оперативно, поэтому за неделю он может подорожать сразу на 0,85-1 грн/л, или в среднем до 12,63-12,78 грн/л".

Но замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев не ожидает такого значительного роста цен в рознице на автогаз – сразу на 7-8% в низкий сезон потребления, сопровождаемый, к тому же, морозами.

"Многие водители автомобилей с газобалонным оборудованием в сильные холода переходят на бензин, поэтому трейдерам вряд ли выгодно еще больше снижать потребление, "задирая" цены, – уверен Рябцев. – Рост все же будет из-за подорожания в опте, но не более чем на 20-30 коп./л за неделю".

В то же время он согласен с Куюном, что ни бензин, ни дизтопливо пока дешеветь не будут. Поэтому, чтобы сэкономить, водители, по словам эксперта, все больше обзаводятся скидочными картами брендовых сетей и заправляются там, где в данный момент проводятся акции.

Подробнее о ценах на топливо читайте на сайте "Сегодня" – Автогаз в Украине продолжает дорожать: что будет с ценами дальше

Напомним, ранее новости "Сегодня" также рассказывали, как украинцев дурят на АЗС:

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