Камеры на дорогах работают месяц: сколько штрафов уплатили украинцы

С 1 июня в Киеве и на автомагистралях Киевской области заработали 50 камер автоматической фиксации нарушений ПДД

Хотя автолюбители и ищут уловки, как уклониться от штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД), за первый месяц использования системы автоматической фиксации нарушений им пришлось уплатить 37,7 млн грн штрафов. Такими данными поделились в пресс-службе Патрульной полиции.

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"С 1 июня в Киеве и на автомагистралях Киевской области заработали 50 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. За месяц работы эти камеры зафиксировали сотни тысяч нарушений превышения скорости. За первые сутки работы, 1 июня, количество нарушений скоростного режима водителями составила 57 880. Постепенно их количество уменьшалось и уже до конца июня снизилось более чем в 4,5 раза. За сутки 30 июня было зафиксировано лишь 13 325 фактов превышения скорости", – рассказали в полиции.

Сейчас нарушителям направлено 398 410 постановлений о превышении скорости. На сегодня оплачено – 219 000 штрафов на сумму более 31 млн гривен. Эти деньги будут направлены на оплату услуг "Укрпочты", на оплату печати бланков, а остальные средства перечислят в бюджет для расходов на восстановление транспортной инфраструктуры.

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"Напоминаем, что в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч, но не более 50 км/ч штраф составляет 255 гривен, если превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч – штраф 510 гривен", – сказали в пресс-службе.

Штраф уменьшается на 50 процентов, если уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Там добавили, что в столице уже тестируют другие возможности системы – фиксацию других нарушений правил дорожного движения, в частности таких как проезд полосой общественного транспорта, фиксация нарушений стоянки, выезд на встречную полосу движения и проезд пешеходными дорожками.

Кроме того, уже в этом году за средства госбюджета планируется закупить 300 видеокамер для использования на дорогах Украины. В Патрульной полиции обещают, что в течение следующих двух лет по всей стране заработает тысяча таких камер.

Основная их задача – дисциплинировать водителей, ведь за прошлый год в ДТП на дорогах Украины погибло более 3000 человек.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что с 1 июля украинцев за вождение в нетрезвом виде будут штрафовать на огромные суммы и лишать прав.

Как сообщалось ранее, в Украине также хотят поднять штрафы за превышение скорости. В МВД уже подготовили законопроект, согласно которому за превышение более чем на 50 км/ч придется заплатить 3400 грн, а не 510 грн, как сейчас.

А о том, как в Украине работает автофиксация нарушений на дорогах, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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