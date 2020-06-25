Українська
$ 26,65
30,07
  1. Новости экономики
  2. Автоновости

В Украине хотят поднять штрафы за превышение скорости: Геращенко раскрыл детали

25 июня, 09:01

Денис Беспалов Денис Беспалов

Необходимо поднимать верхний порог штрафа, отметил замглавы МВД

Министерство внутренних дел намерено инициировать повышение штрафов за превышение скорости. Об этом сказал замглавы МВД Антон Геращенко, передает "РБК-Украина".

Реклама

"Если человек превысил до 50 км/ч, то на протяжении 10 дней он должен заплатить 127,5 гривен, если более 50 км/ч – 510 гривен. Мы подготовили законопроект, чтобы цифра была значительно больше, 3400 гривен для тех, кто превысил больше чем на 50 км/ч", - сказал он.

Читайте также: Геращенко опубликовал номера "потенциальных дорожных убийц"

Также Геращенко рассказал, как МВД борется со стритрейсерами, которые постоянно превышают скорость.

В тренде
Новые наказания за долги по коммуналке: в Кабмине развенчали мифы

"Такие гонщики, о которых вы говорите, у нас выделяются в отдельную категорию, и по ним у нас полиция работает отдельно. Мы с такими людьми также проводим разъяснительную работу: если вы так нарушаете, вы можете сесть в тюрьму. Штрафы, конечно, не соответствуют проблематике. Мы должны поднимать верхний порог штрафа", – сказал он.

Реклама

Геращенко также сообщил, что с 1 июля МВД запускает и другие функции системы автофиксации нарушений ПДД: "начнем контролировать проезд перекрестков на красный свет и езду по полосе для общественного транспорта".

Ранее в МВД сообщили, что за 10 дней работы системы автофиксации нарушений скоростного режима, которая работает с 1 июня в Киеве и области, количество нарушений снизилось вдвое. Водители заплатили почти 1,5 млн гривен штрафов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

штрафы ПДД превышение скорости Антон Геращенко

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На рынке топлива Украины сложилась взрывоопасная ситуация: что будет с ценами
На рынке топлива Украины сложилась взрывоопасная ситуация: что будет с ценамиАвто
Автофиксация нарушений ПДД по-новому: водителям предлагают
Автофиксация нарушений ПДД по-новому: водителям предлагают "шпионить" друг за другомАвто
В Украине усложняют регистрацию купленных за границей автомобилей
В Украине усложняют регистрацию купленных за границей автомобилейАвто
Какие детали
Какие детали "вымирают" в современных автомобиляхТехно
Эксперты назвали самые надежные внедорожники 2020 года
Эксперты назвали самые надежные внедорожники 2020 годаТехно
Ослабление карантина: бензин и автогаз в Украине могут быстро подорожать
Ослабление карантина: бензин и автогаз в Украине могут быстро подорожатьАвто

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять