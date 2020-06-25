В Украине хотят поднять штрафы за превышение скорости: Геращенко раскрыл детали

Министерство внутренних дел намерено инициировать повышение штрафов за превышение скорости. Об этом сказал замглавы МВД Антон Геращенко, передает "РБК-Украина".

Реклама

"Если человек превысил до 50 км/ч, то на протяжении 10 дней он должен заплатить 127,5 гривен, если более 50 км/ч – 510 гривен. Мы подготовили законопроект, чтобы цифра была значительно больше, 3400 гривен для тех, кто превысил больше чем на 50 км/ч", - сказал он.

Читайте также: Геращенко опубликовал номера "потенциальных дорожных убийц"

Также Геращенко рассказал, как МВД борется со стритрейсерами, которые постоянно превышают скорость.

В тренде Новые наказания за долги по коммуналке: в Кабмине развенчали мифы

"Такие гонщики, о которых вы говорите, у нас выделяются в отдельную категорию, и по ним у нас полиция работает отдельно. Мы с такими людьми также проводим разъяснительную работу: если вы так нарушаете, вы можете сесть в тюрьму. Штрафы, конечно, не соответствуют проблематике. Мы должны поднимать верхний порог штрафа", – сказал он.

Реклама

Геращенко также сообщил, что с 1 июля МВД запускает и другие функции системы автофиксации нарушений ПДД: "начнем контролировать проезд перекрестков на красный свет и езду по полосе для общественного транспорта".

Ранее в МВД сообщили, что за 10 дней работы системы автофиксации нарушений скоростного режима, которая работает с 1 июня в Киеве и области, количество нарушений снизилось вдвое. Водители заплатили почти 1,5 млн гривен штрафов.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама