Канадец построил лимузин с гусеницами от ратрака и пытается его продать

Житель Ванкувера Роберт Фальк выставил на продажу лимузин Cadillac Brougham 1989 года, кузов которого он установил на платформу от ратрака Bombardier SV250 Skidozer. Автомобиль построили для съемок фильма, а после их окончания выкупили обратно. Цена "Кадиллака" — 6 тысяч долларов.

Для того чтобы соединить кузов Cadillac и гусеницы ратрака Фальк сварил из профильных труб раму лестничного типа. Кроме того, он модифицировал переднюю подвеску и установил вместе колес лыжи, а также заменил рулевой механизм на реечный, оснастив его усилителем с системой охлаждения.

В качестве силовой установки используется пятилитровый двигатель V8 мощность 142 лошадиные силы, который сопряжен с трехдиапазонной автоматической коробкой передач. От нее момент подается на раздаточную коробку от пикапа, а затем на однотонный мост. Максимальная скорость Cadillac составляет около 24 километров в час.

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