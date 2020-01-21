Полиция начала тестировать базу евроблях: будут ли штрафовать

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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Евробляхи официально вне закона. С 1 января вступили в силу ужесточенные санкции и штрафы (в очередной раз отсроченные 19 декабря 2019 года) для авто на европейских номерах. Владельцам таких машин грозит штраф до 170 тыс. грн и конфискация авто. При этом закон есть, но выполнять его полностью не будут – по крайне мере, так пообещали в правительстве. Накануне Нового года в Кабмине заявили, что полиция не тронет машины на еврономерах. Более того, правительство должно подать в парламент новый законопроект, который устроит собственников евроблях.

Однако до сих пор законопроекта нет. А владельцы евроблях заявляют, что полиция начала проверять их машины через общую с таможенниками базу нарушителей – пока что их не штрафуют.

Что ждет авто на еврономерах, разбирался сайт "Сегодня".

Полиция готовится останавливать евробляхи

Правоохранители начали проверять авто на иностранных номерах, жалуются водители евроблях. Проверяют в специальной базе по номеру автомобиля – это база обмена информацией с фискальной и таможенной службами. Если автомобиль находится в Украине с нарушением таможенных законов, то это отобразится в базе.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Когда авто на иностранных номерах пересекает границу, информация о номерах машины и ее собственнике передается в полицию. Правоохранители могут проверить авто по базе на нарушение правовых оснований нахождения автомобиля, поясняет юрист по таможенному праву Ольга Николаенко. Но штрафовать полицейские не имеют права.

"Протокол полицейские составлять не могут. Но они могут вызвать на место представителей таможни. Если проводятся рейды, то в группу по выявлению правонарушений могут входить работники таможни. Таможенники потом сами составляют протокол – полиция не имеет права штрафовать таких водителей", – поясняет юрист.

Пока массовых проверок нет, а система только тестируется. Перед Новым годом в МВД заявили, что полиция не будет останавливать авто на еврономерах, пока Рада не примет изменения в закон. Такого компромисса достигли в правительстве с общественной организации "АвтоЕвроСила". Внести изменения в закон должны были сразу после новогодних праздников. Теперь же о сроках вообще не говорят.

Вместе с тем, новые штрафы и санкции уже действуют. При пересечении границы водителя евробляхи могут оштрафовать, а авто конфисковать.

Новые штрафы и санкции

Конфискация авто или 170 тыс. грн штрафа – это максимальная мера наказания для собственника евробляхи. Санкцию могут применить, если машину на иностранных номерах разберут на запчасти или если она превысила сроки нахождения в Украине на 30 дней. Закон разрешает автомобилю с иностранной регистрацией находиться в стране 5-10 дней. Пять – если будет он находиться на территории одной области, 10 – двух и более.

Если авто в режиме транзита задержится в Украине на день, то штраф будет небольшой – 170 грн. А задержка от 20 до 30 дней обойдется в 85 тыс. грн.

/ Фото: Виталий Лазебник

Ужесточен и режим временного ввоза. Если иностранец захочет въехать в Украину дольше, чем на 30 дней, ему придется получать временную госрегистрацию. За передачу автомобиля другому человеку виновнику грозит штраф 34 тысячи гривен. Столько же придется заплатить за "таксирование" на авто с еврономерами.

Право ввезти машину на иностранных номерах оставили и для граждан Украины. Но только для тех, кто проживает за границей. В этом режиме можно ввезти только один автомобиль. За каждый последующий надо заплатить залог в размере стоимости растаможки машины.

Штрафовать теперь могут заочно. За нарушение таможенных правил таможенники сами пришлют штраф на адрес регистрации в течение трех дней после истечения срока пребывания в Украине. При этом протокол об админнарушении считается врученным нарушителю, даже если человек не живет по адресу, который он указал. Налоговики также сразу сообщат о нарушении в полицию.

Хотят отменить акциз и штрафы

В "АвтоЕвроСиле" лоббируют законопроекты №2342 об отмене акциза и №2345 об отмене штрафных санкций еще на полгода.

В проекте №2342 предлагается убрать на 180 дней коэффициент возраста, чтобы уменьшить размер акциза. А с 2021 года и вовсе отменить сбор. Еще один законопроект №2345 предлагает на полгода освободить от ответственности собственников машин, грузовиков и автобусов с еврономерами. Никакими штрафами такой транспорт облагаться не будет. В то же время, эти нормы будут касаться только машин, которые ввезли в Украину до начала действия упомянутых законов.

По словам руководителя "АвтоЕвроСилы" Олега Ярошевича, законопроекты согласованы с Кабмином. До середины февраля их должна рассмотреть Верховная Рада.

Если штрафы опять отложат, это покажет, что законы в Украине ничего не значат, считает автовладелец Игорь Тимофеев. Он растаможил свою машину год назад, когда собственникам евроблях дали скидку на акциз и три месяца на растаможку. Потом должны были заработать санкции, но их несколько раз переносили. И вот их опять могут отложить и еще больше удешевить растаможку.

"Оттягивать введение штрафов нельзя, ведь это покажет, что в Украине можно наплевать на законы, и тебе за это ничего не будет", – говорит Тимофеев.

Но растаможка авто должна быть дешевле, уверен он, тогда проблем с евробляхами не будет.

Если растаможка станет доступной, то штрафы могут быть какими угодно, считает сооснователь организации "Доступное авто" Михаил Катрук.

По поводу санкций, мы не видим никаких проблем в размерах штрафов, если будет обеспечена адекватная растаможка. Если будут доступные налоги на хотя бы европейские авто, то штрафы могут быть любые. Сейчас существует налоговая дискриминация – привязка размера налогов к возрасту автомобиля. Нигде в ЕС нет привязки акциза к возрасту. Но и сам акциз надо отменить или сделать его унифицированным", – отмечает Катрук.

Справка

Напомним, сейчас ставка акциза определяется по формуле:

Ставка акциза = Ставка базовая × Коэффициент двигателя × возраст авто

Базовая ставка составляет 50 евро, если у автомобиля двигатель объемом до 3000 см куб.; если больше, то ставка составляет 100 евро. Ставка для авто с дизельным двигателем объемом до 3500 см куб – 75 евро. Больше – 150 евро.

Коэффициент двигателя это объем цилиндров, разделенный на 1000. Если объем 2000 куб. см, то коэффициент – 2.

Коэффициент возраста – число лет, прошедших с года, следующего после года производства транспорта. Для новых автомобилей ставка – 1. Для машин старше, соответственно, 2 и более. Для всех машин старше 15 лет коэффициент равен 15. Для грузовиков, которым от пяти до восьми лет, коэффициент составляет 40, старше восьми лет – 50. Этот коэффициент и хотят убрать на полгода.

Так, акциз на автомобиль 2001 года производства с объемом двигателя 2200 куб см составит 110 евро. А по действующей формуле с коэффициентом возраста – 1650 евро.

Напомним, ранее сообщалось об украинке, которая обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой урегулировать вопрос с растаможкой автомобилей на еврономерах и показательно сожгла свою машину из-за угрозы большого штрафа.

Видео: YouTube/Зеленый Пес

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