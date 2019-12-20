Женщина записала обращение к Зеленскому и сожгла автомобиль: видео

«Евробляхерам» отсрочили штрафы, но люди все равно недовольны – начали жечь свои автомобили

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Женщина обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой урегулировать вопрос с растаможкой автомобилей на еврономерах и показательно сожгла свою машину из-за угрозы большого штрафа. Соответствующее видео появилось в сети.

Видео: YouTube/Зеленый Пес

"Мой поступок, это поступок безысходности и отчаянности. Владимир Александрович, и ваше окружение, обратите, пожалуйста, внимание на вопрос доступной растаможки. Ровно три дня мы стоим под стенами Верховной Рады, под Офисом президента и даже под вашим домом, обращая внимание на нашу проблему. Вы загнали нас в угол", – заявила женщина.

Она сетует на то, что с 1 января владельцы "евроблях" не смогут ни растаможить автомобили, ни пользоваться ими, а к этому еще и получат штраф по 170 тысяч гривен.

"Я не смогу передать этот автомобиль в зону АТО, я не смогу отдать этот автомобиль деткам в детские дома, я не смогу сделать с этим автомобилем ничего … Я приняла решение сделать то, что я сейчас сделаю. Данный автомобиль не принесет пользы никому и я не смогу им больше пользоваться. Услышьте нас…", – сказала она, после чего подожгла свой автомобиль.

Напомним, в 2018 году лидер "АвтоЕвроСилы" сжег свой внедорожник в знак протеста. Он отмечал, что украинцам легче купить за границей автомобиль, чем его растаможить в Украине.

Как сообщали новости "Сегодня", 19 декабря Верховная Рада окончательно отсрочила штрафы для "евробляхеров". Парламент внес изменения в Таможенный кодекс Украины.

С 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019-го действовала 50%-ная скидка на акцизный налог при таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией. За тот период таможни оформили более 218 тыс. авто на 13,6 млрд грн. Потом водителям дали время на растаможивание, но по полной ставке, до 23 мая, позже срок введения штрафов несколько раз переносили. Читайте подробней, какие скидки и штрафы по нынешнему закону о "евробляхах".

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