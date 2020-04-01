Lamborghini начали выпуск медицинских масок

На одном из заводов автомобильного гиганта начали выпуск медицинских изделий

Автомобильная компания Lamborghini, которая ранее создавала известные на весь мир суперкары, решила перепрофилироваться на время свирепствующей в Италии эпидемии коронавируса и теперь будет выпускать медицинские маски.

Как сообщил 31 марта президент и главный исполнительный директор Automobili Lamborghini Стефано Доменикали, по тысяче масок в день будут делать на заводе в итальянском Сант-Агата-Болоньезе – в цеху отделки салонов автомобилей.

Также по 200 единиц другого оборудования ежедневно будут создавать на 3D-принтерах.

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"В сложившейся экстренной ситуации мы считаем, что обязаны внести конкретный вклад в общее дело", – гласит заявление Доменикали.

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Напомним, ранее во Франции люксовый бренд Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) вместо духов начал производить антисептические средства – под их выпуск переоборудовали линии производства парфюмерии и косметики Christian Dior, Guerlain и Givenchy на трех фабриках во Франции.

Также сообщалось, что LVMH, и другие модные марки – ZARA, H&M, Petit Bateau, Euratex, Pernod-Ricard – перепрофилировались на выпуск фильтрующих масок, медицинских перчаток и защитной одежды.

А о том, как предприятие по производству спортивной одежды в Украине начало выпускать маски, смотрите в видеосюжете:

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