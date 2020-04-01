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Lamborghini начали выпуск медицинских масок

1 апреля, 06:51

Станислав Кожемякин

На одном из заводов автомобильного гиганта начали выпуск медицинских изделий

Автомобильная компания Lamborghini, которая ранее создавала известные на весь мир суперкары, решила перепрофилироваться на время свирепствующей в Италии эпидемии коронавируса и теперь будет выпускать медицинские маски.

Как сообщил 31 марта президент и главный исполнительный директор Automobili Lamborghini Стефано Доменикали, по тысяче масок в день будут делать на заводе в итальянском Сант-Агата-Болоньезе – в цеху отделки салонов автомобилей.

Также по 200 единиц другого оборудования ежедневно будут создавать на 3D-принтерах.

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"В сложившейся экстренной ситуации мы считаем, что обязаны внести конкретный вклад в общее дело", – гласит заявление Доменикали.

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Напомним, ранее во Франции люксовый бренд Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) вместо духов начал производить антисептические средства – под их выпуск переоборудовали линии производства парфюмерии и косметики Christian Dior, Guerlain и Givenchy на трех фабриках во Франции.

Также сообщалось, что LVMH, и другие модные марки – ZARA, H&M, Petit Bateau, Euratex, Pernod-Ricard – перепрофилировались на выпуск фильтрующих масок, медицинских перчаток и защитной одежды.

А о том, как предприятие по производству спортивной одежды в Украине начало выпускать маски, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Италия Lamborghini коронавирус маска для лица медицинские маски

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