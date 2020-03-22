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Мода против коронавируса: к борьбе подключились ZARA, H&M и не только

22 марта, 08:52

Станислав Кожемякин

Модные бренды Европы помогают противостоять пандемии

Множество европейских модных брендов решили расширить сферу деятельности и, кроме пошива одежды и изготовления аксессуаров, теперь будут также производить защитные средства от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил 21 марта комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"Многие компании Евросоюза демонстрируют ответственность и солидарность, переводя производство на помощь борьбе с коронавирусом", – отметил еврокомиссар.

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Речь идет о компании LVMH, которая раньше начала производить антисептические средства, ZARA, H&M, Petit Bateau, Euratex, Pernod-Ricard и других малых и средних предприятиях, а также стартапах во многих отраслях по всему ЕС.

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Это стало возможным благодаря тому, что Европейские комитеты по стандартизации и электротехнической стандартизации по просьбе Еврокомиссии временно внесли некоторые виды медицинских изделий и индивидуальных средств защиты в список исключений относительно защиты интеллектуальной собственности.

Речь идет о фильтрующих масках, медицинских перчатках и защитной одежде.

О том, как украинский бизнес помогает бороться с пандемией коронавируса, вы можете прочитать в материале "Медтехника, кофе и цветные носки: как крупный бизнес помогает бороться с коронавирусом в Украине"на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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