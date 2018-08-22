Mercedes-Benz воссоздал первую в истории поездку на автомобиле: видео

Сегодня, 02:00

В 1888 году поездку на машине Model 3 совершила Берта Бенц


Концерн Daimler воссоздал на видео ключевой момент в истории автомобилестроения и марки Mercedes-Benz: поездку Берты Бенц — первого водителя в истории — на машине Model 3. Путешествие по маршруту Мангейм-Пфорцхайм началось 5 августа 1888 года. Его протяженность составила 106 километров.

Во время поездки, которую Берта совершила без ведома мужа — Карла Бенца — она заменила деревянные тормоза на кожаные, использовала для прочистки топливной системы шпильку, а в качестве изоляции — подвязку. По ее возвращении домой в конструкцию автомобиля были внесены необходимые изменения, которые позволили избежать аналогичных поломок в будущем.

Поездка Берты Бенц стала решающей для фирмы и помогла улучшить конструктивные параметры машины. Так, трансмиссия получила дополнительную передачу для преодоления подъемов, а тормозная система стала эффективнее благодаря особым накладкам — прообразу тормозных колодок.

Ранее мы писали, что Mercedes-Benz V-Class переделали в сверхроскошный Maybach с минибаром и телевизором.

Напомним, Mercedes-Benz испытал свой первый электрокроссовер.

Также сообщалось, что Mercedes начал выпуск новых "Геликов".
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