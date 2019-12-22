Месяц закону об автокреслах: водители нашли уловку, но оштрафованных уже десятки

Фото: flickr.com

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В пятницу, 20 декабря, исполнился месяц, как в Украине начал действовать закон о детских автокреслах. Напомним, по новым правилам, ребенок до 12 лет в автомобиле должен находиться в автокресле либо в бустере (удерживающее устройство вроде автокресла).

Как мы выяснили, часть водителей и таксистов быстро нашли возможность обойти норму. Они затонировали окна так, что при поверхностном осмотре полицейский не в состоянии увидеть, есть ли в салоне автокресло или нет.

"Я давно собирался затонировать стекла, но каждый раз откладывал. Теперь стал "грачевать". Когда некоторые из пассажиров стали спрашивать об автокресле, то решился на тонировку. Эта услуга мне обошлась почти в 2 тыс. грн", – рассказал нам один из столичных таксистов.

В некоторых крупных автосервисах, которые занимаются тонировкой, нам подтвердили, что спрос на тонировку вырос. Как оказалось, к такой услуге прибегают не только те, кто не хочет покупать автокресла.

"К нам недавно обратились два водителя, у которых из машин воры похитили автокресла. Автомобилисты не прятали их в багажник, потому как не хотели каждый раз отстегивать. В итоге вообще лишились автокресел. Теперь эти водители решили, что выгоднее затонировать стекла", – рассказали нам в автосервисе.

Как мы выяснили, за последние недели в полицейских сводках все чаще стала звучать информация о краже автокресел. Один из последних случаев произошел в Ивано-Франковской области. По данным полиции Прикарпатья, к ним с заявлением обратился водитель и сообщил, что в его машине вскрыли дверь и украли бустер.

В свою очередь продавцы детских автокресел рассказали нам, что законопослушных граждан и ответственных родителей тоже немало.

"Спрос не просто большой. Например, наш поставщик оказался просто не готов к тому, что продажи вырастут более, чем в 2 раза, – рассказал нам владелец одного из крупнейших магазинов автокресел Сергей Алексеенко. – После того, как закон вступил в силу, появился ажиотаж – люди раскупили детские автокресла бюджетного сегмента. В итоге сейчас автокресел стоимостью от 500 до 1 тыс. грн – дефицит. Речь идет об автокреслах группы 2-3, то есть тех, которые предназначены для детей возрастом от 4 до 12 лет".

Тенденцию подтверждает и глава профсоюза таксистов Украины Василий Попик:

"Пока что мне не известно ни об одном штрафе, выписанном таксисту. Многие родители, видимо, поняли, что безопасность их детей – в их руках. Поэтому берут в поездку автокресла".

С ним согласен и отец двоих детей, водитель с 20-летним стажем Максим Яблунивский.

"У меня 6-летний сын и 6-месячная дочь, – рассказал нам Максим. – Автокресло у нас было всегда, теперь перешло "по наследству" малышке. А для сына я купил через интернет недорогой (499 грн), но сертифицированный бустер. Он разрешен к применению, но только на заднем сидении. Ребенок сидит на нем как на табуретке и может быть пристегнут штатным ремнем безопасности. Не понимаю родителей, которые тонируют стекла и т. д., чтобы не покупать автокресло или бустер. Автокресло – не "для полиции", а для безопасности собственных детей. Если, не дай Бог, что-то случится на дороге, то лечение ребенка обойдется намного дороже, чем 499 грн, которые я потратил на бустер".

В патрульной полиции говорят, что оштрафованных водителей – уже десятки. Лишь в одном Киеве за последний месяц был оштрафован 41 такой водитель. В пересчете выходит, что за перевозку детей без автокресел в Киеве штрафуют ежедневно. По данным копов, автомобилистам не помогли сомнительные уловки, включая тонировку стекол.

"Это нарушение выявляется в тот момент, когда водитель остановлен за нарушение какого-либо другого правила ПДД, – говорит спикер патрульной полиции Киева Роман Мартынюк. – Что касается тонировки, то здесь есть нюанс. Когда патрульные остановили авто за какое-либо нарушение, то они проверяют документы. Для этого водитель либо опускает стекло, либо открывает дверь. То есть, полицейскому видно, есть ли в салоне ребенок и находится ли он в автокресле".

Также в патрульной полиции обнародовали статистику, сколько в Украине травмируется и погибает детей в ДТП. С начала года в стране произошло 4353 аварии с участием детей. При этом 157 детей погибли, а 4156 получили травмы разной степени тяжести.

Напомним, одна из последних резонансных аварий с участием детей произошла через 4 дня после вступления закона в силу. В Киевской области в ДТП попал автомобиль детского омбудсмена Николая Кулебы. Вместе с ним в салоне были двое его сыновей. Один из них до сих пор в больнице.

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