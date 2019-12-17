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Жуткое ДТП с Кулебой под Киевом: стало известно о состоянии пострадавших детей

17 декабря, 09:44

По словам омбудсмена, состояние водителя автобуса также значительно улучшилось

/ Фото: Киев Оперативный

Детский омбудсмен Николай Кулеба, который 24 ноября с двумя сыновьями попал в ДТП между Чабанами и Гатным под Киевом, сообщил, что состояние всех пострадавших при аварии значительно улучшилось.

"Слава Богу, в этой страшной аварии все остались живы и чувствуют себя уже значительно лучше. Водителю автобуса, Вадиму, о состоянии которого я беспокоился с самого начала, была оказана вся необходимая помощь, он уже через неделю после аварии вернулся к работе", – сказал Кулеба.

Он добавил, что его младшего сына Елисея повреждения костей, но он уже находится на восстановлении дома. Больше всего пострадал старший сын омбудсмена Тимофей, он до сих пор находится в больницу. Кулеба отметил, что несмотря на положительную динамику, выздоровление старшего сына и дальнейшая реабилитация – это длительный процесс.

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У самого же Кулебы повреждены ребра.

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"Знаете, я бесконечно люблю своих детей. Они – самое ценное, что у меня есть. Я даже представить не могу, как такое могло произойти, учитывая что я всегда ответственно отношусь к вождению, тем более, когда в авто дети! Это как какой-то страшный сон", - резюмировал омбудсмен.

Напомним, что правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП с Кулебой. Открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы в зависимости от тяжести последствий ДТП. При этом советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко ранее сообщил, что Кулеба является виновником аварии.

Кроме того, сообщалось, что работа опасного светофора на перекрестке в Чабанах была изменена.

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Киев авария ДТП Николай Кулеба

Источник: Интерфакс-Украина

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