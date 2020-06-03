МВД готовит неприятный сюрприз для лихачей на дорогах

В Министерстве внутренних дел планируют ужесточить наказание для злостных нарушителей правил дорожного движения. Соответствующий законопроект будет подан на рассмотрение Верховной Рады. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, который ранее опубликовал номера "потенциальных дорожных убийц".

"Мы планируем внести в ВР законопроект, по которому граждане, которые постоянно превышают скорость, не только платили бы штрафы, но если накапливаются штрафы, например более 10-15 в месяц, то у такого человека должны отбирать права, и он должен повторно сдавать экзамен", - сказал он.

Читайте также: Система видеофиксации заработала: Аваков рассказал о первых результатах

В тренде Украина возобновляет авиасообщение: Шмыгаль назвал даты

Реклама

Как известно, с 1 июня заработали первые 45 видеокамер системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Пока камеры установлены в Киеве и Киевской области. В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливать по всей Украине. Сначала эта система будет работать для фиксации превышения скорости. В дальнейшем эта система будет перенастроена. Дополнительно будут штрафовать за проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение двойной сплошной, езду по тротуарам, остановку в неположенном месте, езду по линиям общественного транспорта.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама