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МВД готовит неприятный сюрприз для лихачей на дорогах

3 июня, 16:48

Денис Беспалов Денис Беспалов

Министерство намерено внести законопроект на рассмотрение парламента

В Министерстве внутренних дел планируют ужесточить наказание для злостных нарушителей правил дорожного движения. Соответствующий законопроект будет подан на рассмотрение Верховной Рады. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, который ранее опубликовал номера "потенциальных дорожных убийц".

"Мы планируем внести в ВР законопроект, по которому граждане, которые постоянно превышают скорость, не только платили бы штрафы, но если накапливаются штрафы, например более 10-15 в месяц, то у такого человека должны отбирать права, и он должен повторно сдавать экзамен", - сказал он.

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Как известно, с 1 июня заработали первые 45 видеокамер системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Пока камеры установлены в Киеве и Киевской области. В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливать по всей Украине. Сначала эта система будет работать для фиксации превышения скорости. В дальнейшем эта система будет перенастроена. Дополнительно будут штрафовать за проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение двойной сплошной, езду по тротуарам, остановку в неположенном месте, езду по линиям общественного транспорта.

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штрафы МВД ПДД Антон Геращенко

Источник: УНИАН

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