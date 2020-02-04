Не время запасаться: эксперты рассказали, что будет с ценами на бензин

А автогаз и вовсе может продолжать падать в цене

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Активная охота на нелегальные заправки в Украине продолжает позитивно влиять на цены на бензин в Украине. И не только она. Эксперты топливного рынка уверены, что пока стабильность цен на бензин и дизельное топливо сохранится. При этом Геннадий Рябцев не исключает, что сжиженный газ может дешеветь и дальше.

"Одна причина – за рубежом, прежде всего в Польше, откуда Украина импортирует большие объемы автогаза, и где многие поляки обогревают им жилье, спрос на газ упал из-за теплой зимы, – анализирует Рябцев. – Вторая причина – значительное удешевление бензина в Украине, из-за чего соотношение стоимости газа к бензину почти дошло до критических 50% (сейчас 45-47%). Поэтому газотрейдеры и снижают стоимость на фоне избытка предложения и низкого спроса в связи с зимой".

По словам Сергея Куюна, сейчас на рынке запасов топлива много, даже несмотря на снижение импорта, например, дизтоплива в январе завезено меньше на 40%, поэтому каких-то мегаперемен ожидать в ближайшие дни не приходится.

"Против дальнейшего снижения цены топлива играет подорожание доллара, против повышения цены – удешевление нефти и договоренности трейдеров с правительством о детенизации топливного рынка, – говорит Куюн. – У трейдеров пока есть запас по марже, поэтому я исключаю какое-либо движение цен вверх, даже если доллар подорожает на гривню.

Как видим, топливный рынок снова вступил в период стабильности. И если не вмешаются какие-то непрогнозируемые факторы, покупать горючее про запас не стоит.

Подробнее о ситуации на рынке топлива и ценах на него читайте в статье сайта "Сегодня": Цены на заправках "испугались" Зеленского

Также новости "Сегодня" рассказывали о том, как автогаз в Украине впервые стал популярнее бензина. Водители все чаще устанавливают ГБО на автомобили. И это несмотря на то, что цены на топливо упали.

Тем временем. украинские изобретатели придумали транспорт, которому не нужен ни бензин, ни дизтопливо, ни даже газ:

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