Нефть дорожает, а бензин в Украине нет: аналитики объяснили ситуацию

Обычно в Украине оптовые цены на нефтепродукты толкают вверх дорожающая нефть. Но сейчас влияние этого фактора не отображается на стелах украинских АЗС, объяснил сайту "Сегодня" директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"При стабильном курсе гривни, который мы наблюдаем более месяца, и достаточном предложении топлива на рынке, внешние котировки являются единственным фактором, влияющим на уровень цен. Но в Украине это влияние пока не ощущается, так как у трейдеров имеется значительный "запас прочности". Причина – потенциал удешевления нефтепродуктов, когда цены на нефть были ниже на 10 долларов за баррель и более (около 20 долл./барр. – Авт.), не был выбран примерно на 2 грн/л", – рассказал нам Сергей Куюн.

Замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев добавил, что экономические основания для подорожания бензина и дизтоплива были бы возможны, если бы цена на них сейчас была бы на 2 грн/л меньше.

Подробнее о том, что происходит с ценами на бензин в Украине, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Автомобилистам стоит готовиться к подорожанию: на рынке топлива грядут перемены".

Реклама

А о том, зачем в Украине хотят обложить новой пошлиной импортное топливо, и как это ударит по карману потребителя, причем не только имеющего автомобиль, смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама