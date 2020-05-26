Цены на нефть активно растут: аналитики назвали причины

Мировые цены на нефть продолжили рост после заметного повышения днем ранее. Котировки растут на фоне смягчения карантинных ограничений в разных странах. Также рост цен на нефть поддержали сигналы о том, что Россия сокращает добычу до уровня, прописанного в условиях сделки ОПЕК+.

Так, 26 мая к 9:23 по киевскому времени июльские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,75 доллара (2,11%), до 36,28 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 1,20 доллара (3,61%) – до 34,45 доллара за баррель.

Реклама

"Импульс к открытию экономик, который мы наблюдаем, очень позитивен для роста спроса", – цитирует Dow Jones аналитика CMC Markets Майкла МаКарти.

Напомним, в Японии был отменен режим чрезвычайного положения, введенный ранее из-за коронавируса. В Индии постепенно возобновляется внутреннее авиасообщение, в европейских странах – снимается все больше и больше ограничений.

Тем временем, Россия сократила добычу нефти в мае до уровня, почти соответствующего условиям сделки ОПЕК+. Согласно этим оценкам, среднесуточная добыча нефти в РФ может составлять порядка 8,63 млн баррелей в сутки (б/с) при цели в 8,5 млн б/с в соглашении ОПЕК+.

Реклама

Сделка стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефтивступила в силу 1 мая. Следующая встреча государств ОПЕК+, как ожидается, пройдет 10 июня в формате видеоконференции.

При этом эксперты предупреждали, что в мире заканчиваются емкости для хранения нефти. Ранее у побережья США скопились десятки танкеров, которым было некуда отгружать сырье:

Нефтяные танкеры у побережья Калифорнии

Все подробности в спецтеме Нефтяной кризис

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама