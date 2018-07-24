Новые стандарты: на дороги Украины выделят 32,5 млрд грн и дадут гарантию 10 лет

С этого года на все дороги, которые ремонтируются, действует гарантия минимум 5 лет и начинает даваться 10-летняя гарантия по ряду областей

В Украине начали применять десятилетнюю гарантию на отремонтированные дороги. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"С этого года на все дороги, которые ремонтируются, действует гарантия минимум 5 лет и начинает даваться уже 10-летняя гарантия по ряду областей. И это должно стать стандартом для Украины. Ведь при предоставлении гарантии, когда компания-подрядчик берет на себя обязательства, что содержит эту дорогу, в случае выявления дефектов обязана устранить их за свой счет, и это исключает коррупцию", — говорится в сообщении.

Омелян отметил, что в этом году объем Дорожного фонда составляет 32,5 млрд грн.

"Благодаря Дорожному фонду известно, сколько средств и какая область получает на ремонт и восстановление автодорог. Государственная целевая программа развития автомобильных дорог государственного значения на 2018-2022 г. показывает, что именно и когда будет отстроен, ресурс под это гарантирован. Такая системность — это хороший путь для компаний и экономики Украины. Инфраструктура — это проекты не на один год, а на 5-10 лет вперед, и, наконец, дорожная отрасль получила перспективу и безопасное финансирование", — отметил Омелян.

Также, по его словам, с 2018 года в Украине заработал Дорожный фонд, в котором удалось аккумулировать 50% из акциза на топливо. Благодаря этому указанные средства идут исключительно на ремонт дорог.

С этого года 35% из этого Дорожного фонда, это более 11 миллиардов гривен, переданы на областной уровень на дороги. Из этих 35% до 20% можно выделять на коммунальные дороги, то есть местные дороги в рамках населенного пункта, – отметил Омелян.

Глава Мининфраструктуры также подчеркнул, что уже в этом году Полтава получит полностью новую объездную дорогу.

Напомним, Омелян пригрозил перевозчикам конфискациями маршруток.

Как сообщалось, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой поручил Нацполиции до 23 июля утвердить и ввести в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения и снижению аварийности.