Объявлен автомобиль года

Победителя назвали на международном автосалоне World Car Awards 2019 в Нью-Йорке

Фото: jaguar.ua.

Британский электромобиль Jaguar I-Pace получил титул "Автомобиль года" на международном автосалоне World Car Awards 2019 в Нью-Йорке (США), сообщается на сайте автосалона.

Компания Jaguar Land Rover получила это звание во второй раз: в 2017 году аналогичный титул получила модель Jaguar F-Pace.

В 2019 году за победу в номинации "Автомобиль года" боролись 40 моделей со всего мира. Кроме победителя в тройку лучших вошли Audi e-tron и Volvo S60/V60.

Jaguar I-Pace также завоевал титулы "Самый экологичный автомобиль" и "Лучший дизайн".

При этом, по данным Ассоциации автопроизводителей Украины, в Украине в первом квартале 2019 года было зарегистрировано 32 автомобиля модели Jaguar I-Pace. В результате этот автомобиль стал лидером украинского рынка новых электромобилей.

Напомним, в марте в Женеве (Швейцария) работал единственный в Европе автосалон класса A, проходящий ежегодно. Жюри также определило Jaguar I-Pace как "Автомобиль года".



Видео: Car-Research Jp / YouTube

Между тем, число автотранспортных средств, выпущенных украинскими заводами в марте 2019 года, составило 534 единицы, что на 30,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

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