В Украине падает автопром: выросло только производство автобусов
Производство легковых и грузовых авто снизилось в марте
Число автотранспортных средств, выпущенных украинскими заводами в марте 2019 года, составило 534 единицы, что на 30,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
Об этом сообщила Ассоциация автопроизводителей Украины ("Укравтопром"), сославшись на предварительные данные.
"Легковое подразделение национального автопрома закончило месяц падением более чем на треть относительно марта 2018 года – 442 шт. А вся статистика по легковым автомобилям вновь была сформирована только крупноузловой сборкой на закарпатском предприятии "Еврокар", – сказано в сообщении.
В "Укравтопроме" добавили, что производство грузовых автомобилей без учета "АвтоКрАЗа", который перестал раскрывать информацию с августа 2016 года, составило всего четыре единицы, что в семь раз меньше, чем годом ранее.
При этом производство автобусов увеличилось на 42% – до 88 штук.
По данным Ассоциации, с января по март 2019 года в Украине изготовили 1741 автотранспортное средство (-15,6%): легковых автомобилей – 1508 штук (-14,7%), коммерческих – 14 штук (-85,3%) и автобусов – 219 штук (+9%).
Напомним, число автотранспортных средств, выпущенных украинскими заводами в феврале 2019 года, составило 314 единиц.
Можно ли улучшить ситуацию в украинском автопроме, "Сегодня" узнавали у экспертов. Подробнее читайте в статье: "Фантом украинского автопрома: эксперты рассказали, как спасти отрасль".
Как защитить автомобиль от угона, смотрите в сюжете "Сегодня":
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