В кошельки автомобилистов снова хотят залезть

/ Фото: Pexels

Реклама

На топливном рынке Украины третью неделю подряд цены на бензин и дизтопливо почти не меняются, колеблясь в пределах статистической погрешности. А вот автогаз продолжает радовать тех, у кого автомобили с газобалонным оборудованием: он подешевел еще на 30 коп./л.

Какие тренды ожидать на наступившей неделе, что будет с ценами на бензин, рассказали наши эксперты: директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн и замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Что изменилось за неделю

По информации экспертов, состоялась новая встреча президента Владимира Зеленского и крупнейших трейдеров. Глава государства остался доволен тем, что достигнутые в декабре договоренности об индикативной цене в $1,1 за литр бензина А-95 были не только соблюдены, но и превышены. При нынешнем курсе продажи доллара на межбанке (в понедельник было 24,47 грн/$) и нынешней средней цене литра топлива, А-95 стоит 1,08 $/л, ДТ – 1,09 $/л.

При этом разница в цене между самыми высокими и самыми низкими ценами, в зависимости от региона, не изменилась по бензину и дизтопливу и увеличилась по автогазу. По А-92 разброс цен составил 7,2% (1,79 грн/л), по А-95 – 6%, (1,58 грн/л), по дизелю 5,4% (1,40 грн/л, плюс 2 коп./л), по автогазу 13,2%, было 11,4% (1,51 грн/л, плюс 17 коп./л).

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 25,50 грн/л (удешевление за 7 дней -1 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 26,56 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Сумской области – 24,76 грн/л (удешевление -1 коп./л).

В Киеве стоимость бензина А-92 – 25,89 грн/л (удешевление -7 коп./л).

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 26,52 грн/л (удешевление -2 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 27,43 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Сумской области – 25,85 грн/л (не изменилась).

В Киеве стоимость бензина А-95 27,56 грн/л (удешевление -5 коп./л).

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 26,08 грн/л (удешевление -4 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 26,92 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Харьковской области – 25,50 грн/л (удешевление -2 коп./л).

В Киеве стоимость дизтоплива 26,99 грн/л (удешевление -14 коп./л).

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 12,02 грн/л (удешевление -28 коп./л), самая высокая – в Одесской области – 12,93 грн/л (удешевление -15 коп./л), самая низкая – в Житомирской области – 11,42 грн/л (удешевление -32 коп./л).

В Киеве стоимость газа – 12,52 грн/л (удешевление -20 коп./л).

Читайте также: Автогаз в Украине впервые стал популярнее бензина

Анализ ситуации на рынке

Эксперты отмечают, что стабильность на топливном рынке на неделе сохранилась, несмотря на изменение курса доллара (гривня укрепилась на 45 коп.), которое обычно влияет на цену. Напомним, у нас импортируется около 50% бензина и около 80% дизтоплива.

Замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев говорит, что трейдеры по-прежнему не желают менять ценники в рознице из-за небольшого ослабления доллара, тем более, что нефть продолжает дешеветь. Причина – дальнейшее падение спроса на нее из-за распространения коронавируса.

С ним согласен и директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"Нефть подешевела за считанные дни почти на 6 долларов или до 54 долларов за баррель, это очень много. Плюс продолжают играть роль договоренности с президентом об активизации борьбы с теневыми реализаторами топлива", – отметил эксперт.

Кроме того на цены влияет достаточное количество запасов дизеля и сжиженного газа, а также низкий спрос.

Что может измениться за неделю

Геннадий Рябцев уверен, что стабильность цен на топливо на наступившей неделе сохранится, только сжиженный газ может подешеветь и дальше.

"Сейчас из-за низкого спроса на газ по-прежнему имеется его профицит, – анализирует Рябцев. – Вторая причина – значительное удешевление бензина в Украине, из-за чего соотношение стоимости газа к бензину почти дошло до 50% (сейчас 45-47%). Поэтому газотрейдеры и снижают стоимость на фоне избытка предложения. Газ может за неделю еще упасть в цене на 10-20 коп./л".

Сергей Куюн также не исключает дальнейшего снижения на неделе цен на автогаз на 10-20 коп./л, но говорит, что постепенно появляются предпосылки и для удешевления светлых нефтепродуктов.

"Из-за снижения цен в крупном опте на 2% на бензины (430-450 грн/т) и на 3% на дизтопливо (710 грн/т), некоторые сети уже опустили цены в рознице на бензин на 20-30 коп./л, – рассказал нам Куюн. – Есть потенциал снижения на 50 коп./л, это, возможно, случится уже на неделе".

Но Куюн опасается, что ситуация может резко измениться уже в ближайшее время, если межведомственная комиссия по международной торговле при Кабмине даст ход жалобе украинских производителей топлива. В своей жалобе они просят немедленно ввести пошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ в размере 8,46% с повышением в течение пяти лет до 25,4%. Аргументы – защита интересов национального производителя. В ответ наши НПЗ обещают удвоить производство нефтепродуктов, доведя свою долю на внутреннем рынке до 25%, причем о газе речь не идет.

"По оценкам "А-95", только на первом этапе введения пошлин рост цен на дизтопливо составит минимум 1,1 грн/л, на сжиженный газ — 0,55 грн/л, что в национальном масштабе будет означать увеличение затрат потребителей на 11 млрд грн в год", – подсчитал Сергей Куюн.

Геннадий Рябцев более оптимистичен: по его мнению, руководство страны не допустит нового взрывного роста цен на нефтепродукты после их снижения, поэтому жалобу отклонят прежде всего из политических соображений. Хотя, по его словам, экономически это тоже не выгодно, так как разбалансирует рынок.

А вот пешеходов цены на бензин не волнуют, их волнует безопасность на дорогах. О том, какие инновации делают движение безопаснее для пешеходов, смотрите в сюжете:

автомобили

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама