Курс доллара устремился вниз: выдержит ли гривня

/ Фото: пресс-центр НБУ

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На уходящей неделе курс доллара оправдал прогнозы экспертов наполовину: после трех дней стабильности, он покатился вниз. Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин – разъяснили причины такого изменения курса и спрогнозировали тренд на следующую неделю.

Что произошло с курсом за неделю

В понедельник, 3 февраля, доллар еще стоил более 25 гривен – в наличной продаже 25,12 грн/$, это выше официального курса Национального банка. Но со вторника упал ниже официального, а в пятницу практически сравнялся с ним. То есть тренд пошел вспять, в итоге за четыре дня наличная гривня частично (не хватило примерно 8-10 копеек) отыграла падение последней недели января, укрепившись на 50 коп. в продаже (с 25,13 до 24,63 грн/доллар) и на 46 коп. в покупке (с 24,84 до 24,38 грн/доллар).

Впрочем эксперты уверены, что доллара по 23 гривни уже не будет.

По словам экспертов, "виноваты" в падении курса доллара прежде всего "Нафтогаз" и экспортеры, неожиданно выбросившие на рынок значительное количество валюты.

Официальный курс безналичного доллара, установленный Национальным банком, за эту неделю изменился с 25,03 до 24,58 грн/$, то есть гривня укрепилась на 45 копеек, или 1,7% стоимости, отыграв падение в 40 копеек. На понедельник, 10 февраля, регулятор укрепил гривню еще на 5 копеек, установив курс 24,53 грн/$.

Главные причины изменений

По словам экспертов, на укрепление гривни повлияло то, что, воспользовавшись повышением курса выше 25 грн за доллар, экспортеры решили зафиксировать прибыль, продав дополнительно часть валютной выручки. Вышел с продажами и "Нафтогаз", получивший недавно от "Газпрома" 2,9 млрд долларов в счет выигранного процесса в Стокгольмском арбитражном суде.

"В итоге доллар резко пошел вниз, сделав дальнейшие продажи не очень выгодными для экспортеров, – анализирует Андрей Шевчишин. – Кроме того, очередная продажа Минфином во вторник гривневых облигаций внутреннего госсзайма (ОВГЗ) на 4 млрд грн, из них на 2,5 млрд грн – это трехлетние ОВГЗ с процентной ставкой ниже 10% (годом ранее было до 17% годовых, затем ставка постепенно снижалась – Авт.), не вызвала энтузиазма у нерезидентов. Удалось продать не более половины предложенного, что подтвердило снизившийся интерес нерезидентов к доходности украинских ценных бумаг. Хотя, по мнению чиновников Минфина, заявления НБУ о том, что учетная ставка скоро будет снижена до 7% годовых, должны были стимулировать потенциальных покупателей к активной скупке ОВГЗ, пока их доходность не упала еще больше".

Также, по словам Шевчишина, продолжается дополнительное усиление доллара и из-за того, что не удается локализовать распространение коронавируса в Китае: юань падает, Национальный банк Китая, спасая юань, продает резервы, но это мало помогает. Деловая активность в мире снижается, инвестиции стали еще больше переводиться из акций компаний в более надежные активы, это золото и доллар.

Олег Пендзин критикует политику Национального банка за колебания курса то вверх, то вниз.

"Когда гривня ослабела ниже 25 грн за доллар, регулятор в понедельник продал 125 млн долларов, чтобы остановить ее падение, – говорит Пендзин. – В следующие день-два металлурги, аграрии и "Нафтогаз" выходят с продажей больших объемов валюты, еще больше обваливая курс доллара. Одновременно во вторник Минфин предлагает гривневые ОВГЗ, которые нерезиденты уже не очень берут: доходность снизилась, курс доллара упал, менять его на гривни намного менее выгодно, чем было в конце января. В итоге гривня еще больше крепчает, а доходы бюджета от продажи ОВГЗ и налогов в валюте падают".

По словам Пендзина, вместо того, чтобы срочно заняться выкупом долларов по достаточно выгодному курсу – 24,6-24,7 грн/доллар, НБУ к концу недели отпустил рынок, еще больше укрепив гривню. А ведь за январь госбюджет из-за сильной гривни уже недополучил более 12,5 млрд гривен, напомнил эксперт.

Чего ожидать на будущей неделе

Андрей Шевчишин уверен, что тренд на укрепление гривни был кратковременным, и на следующей неделе курс будет снова медленно расти, приближаясь к 25 гривням за доллар.

"Такого большого предложения валюты, как был на уходящей неделе, уже вряд ли можно ожидать, а импортеры по-прежнему нуждаются в долларе, – анализирует Шевчишин. – Поэтому опять курс пойдет к 25. Еще одним драйвером может стать принятие или непринятие закона "О рынке земли". Если его примут, да еще разрешат нерезидентам покупать землю – это станет дополнительным трендом на укрепление гривни, так как резиденты станут постепенно заводить в Украину валюту под будущие инвестиции в агрорынок".

С Шевчишиным согласен и Олег Пендзин, но он опасается называть конкретный курс, ссылаясь на не прогнозируемость в последнюю неделю действий Национального банка.

"Если регулятор сегодня продает 125 млн долларов по курсу почти 25 гривен за доллар, а завтра не продает ничего, то это похоже на спекулятивное раскачивание курса, хотя его наоборот, надо постепенно опускать, ослабляя гривню до показателей, заложенных в бюджете (27 гривен за доллар к концу года). Надеюсь, что на следующей неделе политика регулятора будет более взвешенной, и экономически обоснованный тренд на ослабление курса до 25 грн за доллар сохранится", – подвел итог Олег Пендзин.

Продавать или покупать валюту

И Олег Пендзин, и Андрей Шевчишин советуют на следующей неделе не спешить бежать в обменники, воздержаться от продажи наличной валюты без крайней необходимости. Ибо до конца не ясно, как поведет себя Национальный банк: будет он ослаблять гривню и дальше, или "качели" с курсом продолжатся.

А вот покупать доллары, пока они стоят ниже 25 гривен, смысл есть, так как в долгосрочной перспективе (до конца года) эксперты обещают, что доллар подорожает.

О том, как выглядит курс гривни не в долларах, а... в куриных тушках, смотрите в сюжете:

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