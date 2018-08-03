"Плюс" 70 копеек: взлет курса доллара взвинчивает цены на бензин в Украине

Сегодня, 09:27

Когда национальная валюта падает, то следующая закупка нефтепродуктов обходится компаниям дороже

"Плюс" 70 копеек: взлет курса доллара взвинчивает цены на бензин в Украине
Автор фото: Данил Павлов, "Сегодня"

Повышение цен на бензин в Украине связано с ростом курса доллара и экономически обоснованным уже стал рост на 60-70 копеек. Об этом рассказал сайту "Сегодня" директор специальных проектов Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

"Только из-за проседания гривни цены можно поднимать уже на 40-50 копеек. А если учесть, что в последние недели подорожали нефтепродукты на границе на 2%, то это еще 20 копеек. То есть экономически обоснованным является поднятие стоимости топлива где-то 60-70 копеек уже сегодня", – считает Рябцев.

Большое влияние на цену оказывает курс валют. Сети АЗС покупают топливо за доллары или евро, но прибыль получают в гривне. Когда национальная валюта падает, то следующая закупка нефтепродуктов обходится компаниям дороже, из-за чего приходится поднимать цены.

К тому же, ежемесячно на стоимость топлива влияет и акциз, поскольку он начисляется в евро, то есть, зависит от стабильности гривни. При этом курс доллара в Украине уже вырос до максимума с февраля

Подробнее о том, как будут расти цены на топливо, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Бензин подорожал: чего ждать водителям в августе".
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Источник:

"Сегодня"

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