Курс доллара в Украине взлетел до максимума с февраля

На сегодня, 3 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 27,01 грн;

1 евро – 31,37 грн;

10 российских рублей – 4,27 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара вырос на пять копеек и преодолел психологическую отметку в 27 грн. Так дорого доллар не стоил с конца февраля-2018. Ранее аналитики объяснили, каким будет курс доллара в августе.

Зато курс евро снизился на 16 копеек.

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Стоимость 10 российских рублей также упала на три копейки.

В четверг, 2 августа, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины повысился на две копейки в покупке и на четыре в продаже. Безналичная американская валюта торговалась на уровне 27,018/27,04 грн. Стоимость евро установилась на отметках 31,39/,3142 грн, понизившись на 9-11 копеек. Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара на 2018 год

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Однако же, в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания "подушки безопасности".

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Согласно консенсус-прогнозу Министерства экономического развития и торговли, средний курс доллара в Украине в 2018 году, по негативному сценарию, составит 28,95 грн/долл., а в 2019 году – 32 грн/долл.

При этом согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному Минэкономразвития, по итогам 2018 года ожидается снижение курса гривни c 28,1 грн/долл. до 28,5 грн/долл. (плюс-минус 1 грн) с последующим ослаблением до 29,4 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) на конец 2019 года. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.