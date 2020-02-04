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Почему доллар дорожает в Украине, а бензин – нет: эксперты проанализировали

4 февраля, 09:39

Александр Панченко

Коронавирус влияет на цены на нефть, Зеленский - на количество посетителей легальных заправок

/ Фото: Pexels

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Эксперты отмечают, что не смотря на то, что доллар взлетел до рекорда с осени и преодолел психологический рубеж, цены на топливо не изменились. Обычно повышение курса на 10 коп./доллар увеличивает себестоимость импортного бензина или дизтоплива на 7-8 копеек за литр. И это ощутимо, ведь у нас импортируется около 50% бензина и около 80% дизтоплива.

Замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев назвал две главные причины – снижение цен на нефть и нежелание нефтетрейдеров будоражить рынок, поднимая цену на несколько копеек из-за дорожающего доллара.

"Сейчас главная причина стабильности цен – политическая, это выполнение договоренностей между властями и трейдерами о совместной борьбе с теневыми реализаторами топлива. Трейдеры надеются, что в итоге за счет притока новых клиентов, которые заправлялись на ликвидированных нелегальных АЗС, официальные заправки смогут увеличить объемы продаж. И это перекроет снижение маржи (прибыли) из-за незначительного подорожания топлива в закупке по импорту", – разъяснил Геннадий Рябцев.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн также говорит о наступившей стабильности на рынке. Помимо нежелания трейдеров "раскачивать" рынок, на цены влияют еще и достаточное количество запасов и низкий спрос. Особенно это касается сжиженного газа, цена на который недавно росла из-за снижения его предложения в Украине – по организационным причинам в декабре не состоялось несколько аукционов.

Подробнее о ситуации на рынке топлива и ценах на него читайте в статье сайта "Сегодня": Цены на заправках "испугались" Зеленского

Ранее сайт "Сегодня" также писал о том, что сети автозаправочных станций Украины снизили цены на бензин и дизельпосле встречи президента Владимира Зеленского с участниками топливного рынка, которая состоялась 23 декабря. На той же встрече Зеленский пообещал "белым" АЗС, что все нелегальные заправки будут закрыты.

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Источник: Сегодня

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