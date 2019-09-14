Подарок для евроблях: второй "последний шанс" для авто на еврономерах

Владельцам машин на еврономерах дали время до Нового года

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

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Евробляхам дали еще три месяца. Это уже вторая отсрочка штрафов и конфискаций – как известно, они должны были вступить в силу еще 22 мая, но тогда депутаты продлили "льготный режим" до 22 августа. А на днях – до 31 декабря.

За время, пока закон успел поработать (с 22 августа 2019 по 4 сентября) таможенники составили 243 протокола о нарушении таможенных правил.

В Офисе президента уверяют, что отсрочка штрафов до конца года будет последней – за это время рабочая группа должна разработать новый законопроект, который урегулирует четкие правила растаможивания авто.

Штрафы и конфискации откладываются

Отсрочить санкции против "евроблях" – инициатива Офиса президента. В пояснительной записке к проекту говорится, что закон должен помочь создать правовые предпосылки для растаможки авто на иностранной регистрации. Однако никакой конкретики принятый закон не содержит, кроме самой отсрочки.

Отсрочка эта – последний шанс собственникам неоформленных авто легализоваться, говорит советник руководителя Таможенной службы Украины Олег Назаренко. Узаконить автомобиль, ввезенный нелегально в Украину, не так просто. Машина попросту может не принадлежать украинцу, поскольку зарегистрирована в Польше, либо Литве и, соответственно, зарегистрирована на иностранца. А чтобы растаможить такой автомобиль в Украине, украинскому собственнику надо найти реального владельца машины, снять транспорт с иностранной регистрации, и только потом растамаживать.

Что перенесли в итоге? Закон, принятый еще в ноябре прошлого года, ужесточает наказания за нарушение транзитного автомобиля от штрафов и до конфискации. Все санкции переносятся на 1 января 2020 года.

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

За нарушение транзитного режима придется заплатить 170 тыс. грн. Ужесточен и режим временного ввоза. Закон разрешает иностранцу ввезти автомобиль на срок до года. Теперь если он захочет въехать в Украину дольше, чем на 30 дней, ему придется получать временную госрегистрацию.

Это перекроет одну из схем ввоза авто. Если сегодня гражданин Литвы может пригнать евробляху в Украину и передать ее украинцу, то после того, как закон вступит в силу, полиция сможет контролировать, когда машина въехала и кто ее ввез. За передачу автомобиля другому человеку виновнику грозит штраф 34 тысячи гривен. Это половина стоимости самой "евробляхи". Столько же придется заплатить за "таксирование" на авто с еврономерами.

Право ввезти машину на иностранных номерах оставили и для граждан Украины. Но только для тех, кто проживает за границей. В этом режиме можно ввезти только один автомобиль. За каждый последующий надо заплатить залог в размере стоимости растаможки машины.

Что грозит собственникам авто на иностранной регистрации:

если авто в режиме транзита задержится в Украине на день, то штраф будет небольшой – 170 грн;

если в режиме временного ввоза просрочить выезд, штраф составит 850 грн

задержка от 20 до 30 дней – 85 тыс. грн;

задержка более чем на 30 дней – 170 тыс. грн и конфискация автомобиля. Такой же штраф за разборку евробляхи на запчасти.

Штрафовать будут заочно. За нарушение таможенных правил фискальщики сами пришлют штраф на адрес регистрации в течение трех дней после истечения срока пребывания в Украине. При этом протокол об админнарушении считается врученным нарушителю, даже если человек не живет по адресу, который он указал. Налоговики также сразу сообщат о нарушении в полицию. Полиция автоматически будет получат информацию обо всех авто на иностранных номерах. Так правоохранители смогут останавливать машины и проверять сроки их нахождения в Украине.

Хотят отменить акциз и экостандарт "Евро"

В организации "Доступное авто" считают, что пока действие закона отсрочено, депутаты должны принять новый механизм растаможки автомобилей. Например, отменить акцизный сбор. Такой законопроект №2132 уже зарегистрирован в парламенте. Авторы проекта хотят исключить машины из подакцизных товаров. Если отменить акциз, то стоимость растаможки будет составлять максимум 30% от стоимости автомобиля, уверены активисты.

Олег Назаренко отмечает, что нужно наводить порядок с таможенным оформлением автомобилей. Оценить один и тот же автомобиль можно по-разному, начислить налогов – тоже по-разному. Такую вариативность нужно искоренять.

Экологический стандарт "Евро" тоже предлагают отменить. Правда только для подержанных автомобилей. А ведение "Евро-6" для новых авто хотят отложить на 2025 год. Законопроект под номером 2078 с такими нормами уже зарегистрирован в Раде.

"Отменим полностью экологические стандарты "Евро" для всех видов подержанного транспорта, а для новых — отложим до 2025 года. Да, это работает во всей Европе, должно работать и у нас. После принятия сможем заменить старые ГАЗы— КАМАЗы и маршрутки на новые европейское грузовики и автобусы. Приятный бонус — разблокируется ввоз ретро—автомобилей", – заявили в организации "Доступное авто".

Советник руководителя Таможенной службы, в свою очередь, опасается отмены экостандартов. Это, по его мнению, может только поспособствовать большому наплыву старых авто из Европы.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что по состоянию на начало августа 2019 года не растаможенными оставались как минимум 430 тысяч евроблях.

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