Верховная Рада отложила штрафы для "евробляхеров": названы сроки

Фото: Иван Орищенко

Верховная Рада Украины поддержала законопроект об отсрочке применения штрафов за нарушение порядка ввоза автомобилей с иностранной регистрацией.

В первом чтении за законопроект проголосовали 276 депутатов, а во втором – 284 депутата. Проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины", №1030 предлагает отложить наказание для "евробляхеров" на 3 месяца.

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Ранее мы сообщали, что несмотря на ранее анонсированную в Кабинете министров и Офисе президента отсрочку штрафов еще на три месяца, автовладельцев на еврономерах начали штрафовать уже в августе.

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Новости "Сегодня" писали, что после окончания периода, когда авто можно было растаможить со скидкой, водителям дали время на растаможивание таких машин до 24 мая, а потом продлили еще на три месяца.

Также новости "Сегодня" сообщали, что с 23 февраля, когда закончился льготный период применения пониженной ставки акцизного налога для растаможивания автомобилей на иностранной регистрации, по 18 августа было оформлено 107,6 тыс. таких машин.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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