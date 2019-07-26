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Поставки "дизеля" из России прекращаются: у Зеленского успокоили украинцев

26 июля, 16:32

Дефицита топлива не возникнет благодаря альтернативным источникам, заверил Герус

Фото: Pixabay

Украина готова к прекращению поставок дизтоплива из России компанией Wexler - правительство и частные компании планируют наладить импорт "дизеля" из альтернативных источников. Об этом сообщил представитель президента Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус.

"К сценарию прекращения поставок мы также готовы. На сегодня некоторые сети АЗС и крупные потребители уже законтрактовали танкеры с дизтопливом, следующие в украинские порты. В понедельник [29 июля] в 10 утра в Мининфраструктуры будет совещание, чтобы мы имели скоординированную и эффективно работающую логистику портов и железной дороги, чтобы не возникало "узких мест". Именно импорт из альтернативных источников будем замещать эти трубопроводные поставки", – написал Герус на своей странице в  в Facebook.

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Он также подчеркнул, что "Роснефть" и Wexler контролируют более 41% украинского рынка дизельного топлива.

Напомним, в Wexler заявили, что решение приостановить поставки принято в связи с постановлением Кабмина № 624 о спецпошлинах на отдельные российские товары, ввозимые на таможенную территорию Украины.

Согласно этому документу, с августа 2019 года на импорт "дизеля" устанавливается дополнительная спецпошлина 3,75%, а с октября – 4%. Решение ввести спецпошлины на импорт российского дизтоплива и сжиженного газа Кабмин принял 18 июля. При этом на поставки сжиженного газа пошлина будет составлять 1,75% с августа и 3% – с октября.

Кроме того, 15 мая 2019 года Кабмин принял еще одно постановление о введении спецпошлин на российские товары с 1 августа. 


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Тег дизель, АЗС, дизтопливо, Роснефть, спецпошлины, Герус, дизельное топливо, Wexler

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