В Украине готовят новую формулу растаможки "евроблях": что собираются изменить

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Правительство готовит новую формулу растаможки т.н."евроблях" – автомобилей на еврономерах. После очередного митинга владельцев авто с иностранной регистрацией чиновники пообещали еще раз пересмотреть правила. Напомним, перед этим правительство отсрочило применение штрафов к владельцам "евроблях" до 1 января 2020 года. Какие именно изменения готовят чиновники, разбирались новости "Сегодня".

Владельцы авто на еврономерах не сдаются и требуют, чтобы растаможку сделали дешевле. Если к ним не прислушаются – обещают очередные забастовки.

Александр Чернявский из движения "АвтоЕвроСила" свой 17-летний Volkswagen приобрел за рубежом за 1200 евро и до сих пор не растаможил – из-за заоблачных налогов, которые, мол, в несколько раз превышают стоимость самого автомобиля.

"Посчитали: примерно 2600 евро только акциза, то есть, стоимость растаможки авто составила более 300% его собственной стоимости – более 3 тысяч евро. В льготный период это было более 2 тысяч евро" – говорит Чернявский.

По данным Государственной фискальной службы, с 50%-ной скидкой машины растаможили 220 тысяч владельцев, еще более сотни тысяч легализовали "бляхи" когда льготный период истек. Это половина от официального количества завезенных в Украину автомобилей на еврономерах. В то же время, по подсчетам автоэкспертов, таких машин в стране гораздо больше.

"По неофицильным данным, на территории Украины более миллиона автомобилей-"евроблях". Очень много авто пошло на свалку. Расстаможили в основном по акции в 50% те авто, которые стареют. А сейчас растомаживают более новые, потому что коэффициент возраста меньше" – рассказывает автоэксперт Сергей Ключук.

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Сейчас в правительстве готовят новый законопроект о растаможивании "евроблях". В нем обещают учесть требования автовладельцев. Вопрос только – в каком объеме.

В эксклюзивном интервью "Сегодня" министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказывает, какие нормы действующего законодательства могут пересмотреть:

"Во-первых, предложение "АвтоЕвроСилы" – отменить коэффициент возраста, который сейчас влияет на стоимость растаможивания подержанных авто. Во-вторых, дать возможность ввозить ретроавто, потому что действующее законодательство не позволяет этого делать. В-третьих, пересмотреть требования по экостандартам, так как на сегодняшний день из-за ограничений по [стандарту] "Евро 5", грузовые тоже авто не могут заезжать", – отмечает Криклий.

А чтобы поощрить украинцев покупать новые машины, в Кабмине предлагают вернуть утилизационный сбор, который отменили в 2014 году, а также обязательный техосмотр. Ведь изношенные автомобили портят экологию и угрожают безопасности движения.

Новые правила чиновники обещают предоставить до конца октября-2019. После этого законопроект вынесут на рассмотрение Верховной Рады.

С 22 августа до принятия закона об отсрочке штрафов на владельцев "евроблях" составляли протоколы. Подробнее о том, как ловили и штрафовали "бляхеров" – в нашем сюжете:

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