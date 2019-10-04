Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,88
27,24

В Украине отсрочили штрафы за "евробляхи": появились подробности

4 октября, 12:39

Кабмин обнародовал постановление о продлении переходного периода

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Кабинет министров Украины сегодня, 4 октября, опубликовал постановление, которым отсрочил применение штрафов к владельцам "евроблях" до 1 января 2020 года. Текст документа размещен на правительственном портале.

В постановлении говорится, что правительство возобновляет действие временного порядка "выполнения таможенных формальностей". Согласно ему, вводится период, во время которого собственники авто на иностранной регистрации могут оформить "евробляхи" без применения штрафов. Теперь этот порядок не прекратит действие до конца года.

Реклама

Такое решение Кабмин принял в соответствии с требованием закона, который Верховная Рада приняла 12 сентября, а 20 сентября подписал президент Владимир Зеленский. Этот закон предусматривает отсрочку применения штрафов для "евробляхеров" до конца 2019 года.

В тренде
Деньги МВФ для Украины: эксперт рассказал о роли США
Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Между тем с 22 августа до принятия закона на владельцев "евроблях" составляли протоколы, так как официальной отсрочки в этот период не было. Подробнее о том, как ловили и штрафовали "бляхеров" – в нашем сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Кабмин штрафы постановление еврономера евробляхи переходной период евробляхеры

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Без мелочи, бумажек и летнего времени: что изменится для украинцев в октябре
Без мелочи, бумажек и летнего времени: что изменится для украинцев в октябреУкраина
Suzuki презентовал молодежный мини-внедорожник: появились фото индийской новинки
Suzuki презентовал молодежный мини-внедорожник: появились фото индийской новинкиАвто
В Кабмине озвучили простую формулу растаможки
В Кабмине озвучили простую формулу растаможки "евроблях"Авто
В Украину везут по морю рекордный объем дизтоплива: эксперт объяснил, что будет с ценами
В Украину везут по морю рекордный объем дизтоплива: эксперт объяснил, что будет с ценамиАвто
Цены на горючее начали расти: чего ждать автовладельцам в октябре
Цены на горючее начали расти: чего ждать автовладельцам в октябреЭкономика
Цены на автогаз в Украине: появился прогноз на октябрь
Цены на автогаз в Украине: появился прогноз на октябрьАвто

Новости партнеров

Loading...