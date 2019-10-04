В Украине отсрочили штрафы за "евробляхи": появились подробности

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Кабинет министров Украины сегодня, 4 октября, опубликовал постановление, которым отсрочил применение штрафов к владельцам "евроблях" до 1 января 2020 года. Текст документа размещен на правительственном портале.

В постановлении говорится, что правительство возобновляет действие временного порядка "выполнения таможенных формальностей". Согласно ему, вводится период, во время которого собственники авто на иностранной регистрации могут оформить "евробляхи" без применения штрафов. Теперь этот порядок не прекратит действие до конца года.

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Такое решение Кабмин принял в соответствии с требованием закона, который Верховная Рада приняла 12 сентября, а 20 сентября подписал президент Владимир Зеленский. Этот закон предусматривает отсрочку применения штрафов для "евробляхеров" до конца 2019 года.

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Между тем с 22 августа до принятия закона на владельцев "евроблях" составляли протоколы, так как официальной отсрочки в этот период не было. Подробнее о том, как ловили и штрафовали "бляхеров" – в нашем сюжете:

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