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Правительство одобрило запуск новой системы видеофиксации: когда она заработает

20 мая, 19:52

Виктория Подолянец

Камеры на дорогах вынудят водителей не лихачить на дорогах

Кабмин одобрил запуск системы автоматической фото-, видеофиксации нарушений ПДД с 1 июня. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, с начала запуска проекта будет работать 17 пунктов фиксации, далее увеличится до 40, а всего в перспективе таких пунктов будет около 700.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что системы видеофиксации соблюдения правил дорожного движения работают во всех цивилизованных странах. Их главная задача – не собирать деньги в бюджет, а способствовать тому, чтобы в местах повышенной аварийной опасности водители нажимали на тормоз.

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Напомним, по разъяснению МВД, на аварийно опасных участках дорог и в местах концентрации ДТП на улицах городов установят стационарные комплексы автоматической фиксации, позволяющие круглосуточно в автоматическом режиме проводить их фотосъемку или видеозапись и выявлять водителей, превысивших скорость.

Как объяснял заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, зафиксированные на видео штрафы будут отправляться водителям через пять минут. Подробнее о том, как это будет работать, узнавайте из видео интервью с Геращенко:

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ДТП авто штрафы правительство ПДД полиция аварии видеофиксация

Источник: Интерфакс

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