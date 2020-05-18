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Запуск системы видеофиксации перенесли на месяц: названа причина

18 мая, 16:07

Виктория Подолянец

Система будет готова к запуску сразу после отмены всеукраинского карантина, вызванного эпидемией коронавируса

В связи с пандемией коронавируса и продолжением карантина запуск системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения, которая должна была заработать с 1 мая 2020 года, перенесли на 1 июня. Об этом рассказали в пресс-службе Государственного агентства инфраструктурных проектов.

Чтобы система заработала, команда специалистов провела все необходимые работы, сообщили в агентстве.

"В частности, на дорогах Киевской области установлено 25 комплексов автоматической фиксации (КАФ). Еще 20 камер – в столице. Все комплексы расположены в местах, где чаще всего случаются ДТП. Кроме того, до 1 июня будет установлено 5 КАФов во Львовской области. До конца года запланировано приобрести еще 220 таких комплексов автоматической фиксации. Также уже есть программное обеспечение и все, что нужно для работы центра обработки данных, включая обустройство рабочих мест", – детализировали в пресс-службе.

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Там заверили, что система автоматической фотовидеофиксации дорожного движения заработает вовремя и без сбоев.

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"Как только завершится карантин, ее в сотрудничестве с МВД запустят в действие", – уточнили в агентстве.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что системы видеофиксации соблюдения правил дорожного движения работают во всех цивилизованных странах. Их главная задача – не собирать деньги в бюджет, а способствовать тому, чтобы в местах повышенной аварийной опасности водители нажимали на тормоз.

Напомним, по разъяснению МВД, на аварийно опасных участках дорог и в местах концентрации ДТП на улицах городов установят стационарные комплексы автоматической фиксации, позволяющие круглосуточно в автоматическом режиме проводить их фотосъемку или видеозапись и выявлять водителей, превысивших скорость.

Видео: Сегодня

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ДТП авто ПДД пробки полиция камеры видеофиксация

Источник: Сегодня

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