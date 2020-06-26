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Лихачество на трассах Украины могут разрешить: что предлагает Рада

26 июня, 14:23

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В парламенте считают, что такой шаг поможет уменьшить количество ДТП

В парламенте Украины зарегистрирован законопроект № 3744, которым предлагается разрешить превышение скорости на международных и национальных автомобильных трассах. При этом в целом МВД собирается поднять штрафы за превышение скорости.

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Новый законопроект направлен на рассмотрение в профильный комитет, свидетельствуют данные с официального сайта Верховной Рады.

Авторы документа предлагают увеличить лимиты превышения скорости, то есть пороги, после которых будут штрафовать:

  • на трассах, имеющих по одной полосе для движения в каждом направлении – более чем на 30 километров в час;
  • на трассах, имеющих две полосы для движения в одном направлении – более чем на 40 километров в час;
  • на трассах, имеющих три и более полосы для движения в одном направлении – более чем на 50 километров в час.

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В пояснительной записке отмечается, что такое решение позволит водителям быстрее проезжать длинные расстояния. Соответственно, люди за рулем будут меньше уставать, и это должно снизить риски ДТП..

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Напомним, с 1 июня в Киеве и области заработала система автоматической фиксации нарушений скоростного режима. Всего за первые 10 дней работы системы количество нарушений снизилось вдвое. Водители заплатили почти 1,5 млн гривен штрафов.

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ПДД превышение скорости законопроект скоростной режим

Источник: Сегодня

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