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Автофиксация нарушений ПДД: водители заплатили почти 1,5 млн гривен штрафов

11 июня, 12:33

Наталья Руда Наталья Руда

Количество нарушений скоростного режима, как сообщил глава МВД, снизилось вдвое

За 10 дней работы системы автофиксации нарушений скоростного режима, которая работает с 1 июня в Киеве и области, количество нарушений снизилось вдвое. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в своем микроблоге Twitter.

"Количество нарушений снизилась вдвое, оплачено 7399 штрафов, на счет Госказначейства зачислено 1 431 000 гривен – итог 10 дней работы системы автофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области", – написал глава МВД.

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/ Фото: Пресс-служба МВД

В Киевской области камеры установлены на таких участках дорог:

  • М-03 Киев – Харьков – Довжанский 49+150 – разрешенная скорость 110 км/ч
  • М-03 Киев – Харьков – Довжанский 101+350 – разрешенная скорость 110 км/ч
  • М-03 Киев – Харьков – Довжанский 101+400 – разрешенная скорость 110 км/ч
  • М-05 Киев – Одесса 15+150 – разрешенная скорость 50 км/ч
  • М-05 Киев – Одесса 15+770 – разрешенная скорость 50 км/ч
  • М-05 Киев – Одесса 19+400 – разрешенная скорость 50 км/ч
  • М-05 Киев – Одесса 24+400 – разрешенная скорость 50 км/ч
  • М-05 Киев – Одесса 24+700 – разрешенная скорость 50 км/ч
  • М-05 Киев – Одесса 28+450 – разрешенная скорость 50 км/ч
  • М-05 Киев – Одесса 29+870 – разрешенная скорость 50 км/ч
  • М-05 Киев – Одесса 35+240 – разрешенная скорость 50 км/ч
  • М-05 Киев – Одесса 35+352 – разрешенная скорость 50 км/ч
  • М-06 Киев – Чоп 21+690 – разрешенная скорость 70 км/ч
  • М-06 Киев – Чоп 21+930 – разрешенная скорость 70 км/ч
  • М-06 Киев – Чоп 46+050 – разрешенная скорость 110 км/ч
  • М-06 Киев – Чоп 49+700 – разрешенная скорость 110 км/ч
  • М-06 Киев – Чоп 66+250 – разрешенная скорость 110 км/ч
  • М-07 Киев – Ковель – Ягодин 23+550 – разрешенная скорость 50 км/ч
  • М-07 Киев – Ковель – Ягодин 30+600 – разрешенная скорость 90 км/ч
  • М-07 Киев – Ковель – Ягодин 37+700 – разрешенная скорость 50 км/ч
  • М-07 Киев – Ковель – Ягодин 44+100 – разрешенная скорость 90 км/ч
  • Н-01 Киев – Знаменка 26+050 – разрешенная скорость 50 км/ч
  • Н-01 Киев – Знаменка 26+088 – разрешенная скорость 50 км/ч
  • Р-01 Киев – Обухов 30+000 – разрешенная скорость 50 км/ч
  • Р-01 Киев – Обухов 30+110 – разрешенная скорость 50 км/ч

В Киеве камеры расположены на таких участках:

  • Ул. Елены Телиги, 39 – разрешенная скорость 50 км/ч
  • Набережное шоссе, 4 (напротив) – разрешенная скорость 80 км/ч
  • Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальной – разрешенная скорость 50 км/ч
  • Улица Братиславская, 18 – разрешенная скорость 50 км/ч
  • Чоколовский бульвар, 24 – разрешенная скорость 50 км/ч
  • Северный мост (в направлении левого берега) – разрешенная скорость 50 км/ч
  • Северный мост (в направлении правого берега) – разрешенная скорость 50 км/ч
  • Броварской проспект. (М. Левобережная) – разрешенная скорость 50 км/ч
  • Броварской проспект/ул. Строителей – разрешенная скорость 50 км/ч
  • Южный мост (в направлении левого берега) – разрешенная скорость 50 км/ч
  • Южный мост (в направлении правого берега) – разрешенная скорость 50 км/ч
  • Проспект Героев Сталинграда, 25 – разрешенная скорость 50 км/ч
  • Проспект Владимира Маяковского, 56 – разрешенная скорость 50 км/ч
  • Проспект Владимира Маяковского, 65 – разрешенная скорость 50 км/ч
  • Дружбы народов бульвар, 27 – разрешенная скорость 50 км/ч
  • Дружбы народов бульвар, 36 – разрешенная скорость 50 км/ч
  • Столичное шоссе, 58 в направлении Киева – разрешенная скорость 80 км/ч
  • Столичное шоссе 58, в направлении Обухова – разрешенная скорость 80 км/ч
  • Харьковская площадь/проспект Бажана – разрешенная скорость 80 км/ч
  • Харьковская площадь/проспект Бажана – разрешенная скорость 80 км/ч

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За превышение скорости более чем на 20 км/ч (+3 км/ч на погрешность прибора) определен штраф в 255 грн, за превышение более чем на 50 км/ч (+3 км/ч на погрешность прибора) – штраф 510 грн.

Новости "Сегодня" сообщали, что за первые 8 минут работы камеры видеофиксации зафиксировали 262 случая превышения скорости.

Смотрите в сюжете, как работает система отслеживания ситуации на дорогах:

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транспорт Киев ПДД

Источник: Сегодня

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