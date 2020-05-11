Прием по записи и электронные очереди: как будут работать сервисные центры МВД с 12 мая

В Украине с завтрашнего дня, 12 мая, после двух месяцев карантина снова начнут работу сервисные центры МВД, осуществляющие регистрационные действия с автотранспортом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Сейчас, по словам чиновника, очень важно, чтобы достижения карантина не были утрачены из-за того, что тысячи автовладельцев одновременно бросятся перерегистрировать свои машины. Чтобы избежать этого, Главный сервисный центр МВД разработал услугу "Запись в электронную очередь".

"Для того чтобы выбрать удобное время, а не стоять в очередях, подвергаясь опасности подхватить инфекцию, вам достаточно будет не выходя из дома зайти на сайт Главного сервисного центра МВД – www.hsc.gov.ua, выбрать раздел "Запись в электронную очередь", пройти идентификацию через Bank ID или ЭЦП, найти сервисный центр, в котором вы собирались перерегистрировать право собственности на авто, и получить дату и время, когда вы это сможете сделать", – рассказал Геращенко.

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Также он уточнил, как будут работать сервисные центры.

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Они будут оснащены защитными прозрачными перегородками и обозначениями физического дистанцирования.

Услуги будут предоставляться с соблюдением требований пребывания одно лицо на площади 10 кв. м и с учетом дистанции между посетителями не менее 1,5 метра.

Всем посетителям будут измерять температуру.

У посетителей будет возможность обработки рук антисептическими средствами.

В помещениях будут регулярно проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств и проветривание.

Если же в сервисном центре МВД нельзя будет вести электронную очередь, людей будут записывать по телефону.

Напомним, карантинные ограничения в Украине смягчают с сегодняшнего дня, 11 мая. По мнению экономистов, эти послабления мало улучшат как экономическую ситуацию в стране, так и жизнь отдельного гражданина.

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