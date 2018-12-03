Продажи новых авто в Украине ушли в "минус"

Спрос на новые легковые машины в Украине по итогам ноября ушел в "минус": регистрации снизились на 4%. Однако в целом по году динамика остается положительной.

Так, в Украине в ноябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года продажи новых легковых автомобилей в Украине снизились на 4% до 7300 единиц.

Наиболее популярной маркой месяца стала Renault – 865 реализованных автомобилей. Французский бренд на 15% улучшил свой ноябрьский результат. На втором месте Toyota, в активе которой 757 авто, спрос на автомобили этой марки уменьшился на 10%.

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Третье место украинцы отдали Nissan, купив в два раза больше новых машин этого японского бренда, чем годом ранее. Ноябрьский результат – 687 машин. Четвертое место у KIA – 621 новых авто (+29% к ноябрю 2017). Замыкает пятерку лидеров Skoda – 570 регистраций (-7%).

Всего с начала года в Украине свои первые регистрационные номера получили 74,8 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" разобрались, какие автомобили покупают украинцы и почему. А гендиректор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко пояснил, что на рынке новых автомобилей покупатель за достаточно большие деньги может выбирать, исходя из соотношения "цена — качество". И именно из-за высоких цен на "автомобильной первичке" украинские покупатели предполчитают автомобили б/у.

К слову, уже сообщалось, что украинцы смогут узнать по номеру полную историю автомобиля. Это будет покупателям подержанных авто.