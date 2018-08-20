Производитель пылесосов Dyson собирается выпускать электромобили

Сегодня, 04:45

Компания зарегистрировала товарную марку

Фото: autocar.co.uk
Фото: autocar.co.uk

Производитель пылесосов Dyson зарегистрировал в Европейском патентном ведомстве торговую марку, под которой планирует выпускать собственные электромобили. Модели компании будут продаваться под брендом Digital Motor.

Как сообщает Autocar, заявка в патентное ведомство подана как на автомобили, так и на различные устройства и автокомпоненты. Ранее в компании заявляли, что не намерены закупать готовые решения – в моделях будут использоваться собственные решения, в том числе аккумуляторы и электродвигатели.

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Фото: autocar.co.uk

В линейку Digital Motor войдут три модели. Первая из них выйдет ограниченным тиражом – ее выпуск должен будет научить компанию, как работать в новой для себя сфере бизнеса.

Впервые о намерении компании Dyson заняться производством электрокаров стало известно в 2017 году. Тогда основатель бренда сэр Джеймс Дайсон заявил, что работает над первой машиной уже три года. В проект он намерен вложить два миллиарда фунтов стерлингов. Эта сумма будет потрачена на разработку самой машины и запуск в серию твердотельных батарей.

На конвейер первый автомобиль планируется поставить в 2020 году.

Напомним, в Эстонии начали собирать оригинальные электромобили.

Как сообщалось, в Украине в последнее время настоящий "бум" электромобилей. Продажи автомобилей с электродвигателями в Украине в январе-июле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 64% – до 2490 штук.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, как мир переходит на электромобили и когда Украина откается от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
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Мотор

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