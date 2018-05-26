Расследование по ДТП с Tesla: водитель не держала руль в течение 80 секунд перед инцидентом

Сегодня, 20:30

В США электрокар Tesla с автопилотом перед ДТП ускорился, а не замедлился – расследование

Фото: sjc.utah.gov
Фото: sjc.utah.gov

Автомобиль производства компании Tesla, который находился под управлением автопилота, 11 мая в городе Солт-Лейк-Сити (штат Юта) при приближении к стоявшей пожарной машине не замедлился, а ускорился и врезался в нее. Как сообщило в субботу агентство Ассошиэйтед Пресс, к такому выводу пришли сотрудники полиции, которые занимаются расследованием данного ДТП, – передает ТАСС.

Согласно отчету стражей порядка, информация с компьютера электрокара Tesla Model S свидетельствует о том, что за 3,5 секунды до столкновения он начал набирать скорость, а за секунду до аварии водитель попыталась затормозить. По данным полиции, Model S двигалась за другой машиной и в автоматическом режиме вслед за ней снизила скорость до 89 км/ч. Далее следовавший впереди автомобиль сменил полосу и ускорился. При этом Model S под управлением электронного ассистента также ускорилась, однако автопилот по каким-то причинам не зафиксировал стоявшую пожарную машину.

За рулем Model S была 29-летняя Хизер Ломматч. По ее словам, данный автомобиль принадлежал ей уже около двух лет, она активно применяла функцию автопилота. Ломматч заявила полиции, что и 11 мая полагалась на электронного ассистента и рассчитывала, что он своевременно заметит стоявший автомобиль и затормозит. Ломматч уточнила, что непосредственно перед столкновением система не выдавала каких-либо оповещений об опасности.

По сведениям стражей порядка, водитель не держала руль в течение 80 секунд перед инцидентом. Она сообщила, что смотрела на свой телефон, выбирая наилучший маршрут. Ей выписан штраф за нарушение правил дорожного движения.

В результате ДТП Ломматч получила перелом лодыжки. Водитель пожарной машины сообщил полиции, что ему не требуется медицинская помощь. В Tesla в связи с произошедшим заявили, что компания "всегда ясно давала понять, что автопилот не делает машину неуязвимой к всевозможным авариям".

Система автопилота в машинах производства Tesla в последние месяцы все чаще подвергается пристальному вниманию и критике. Оборудованные ею автомобили не раз попадали в аварии, в том числе со смертельным исходом. Представители компании подчеркивают, что указанная технология не предназначена для работы без участия человека. Она является электронным ассистентом и может корректировать курс машины или использовать тормоза, но водителю все равно следует держать руки на руле и быть готовым взять управление на себя в случае необходимости.

Как сообщалось, электрокар Tesla Model S разбился в лепешку о пожарную машину в США. Происшествие произошло в ночь с 15 на 16 мая. Водитель машины сказала сотрудникам полиции штата Юта, что автомобиль работал в режиме автопилота.

Также мы писали, что электрокар производства компании Tesla снова попал в смертельную аварию. На этот раз – в Швейцарии. В результате ДТП водитель не выжил. В результате столкновения с отбойником автомобиль вспыхнул, а его владелец сгорел заживо внутри. Пожарные проверяют, не загорелся ли аккумулятор от перегрева. 

А в конце марта в Соединенных Штатах погиб водитель в результате взрыва электромобиля Tesla. К смертельной аварии он не раз сетовал на неисправный автопилот машины. Тогда также по неизвестным причинам кроссовер потерял управление и врезался в отбойник, после чего загорелся и взорвался.

В апреле СМИ "рассекретили" сроки выпуска новой модели Tesla. Отмечается, что компания принимает предварительные заявки на контракты поставщиков на модель Y.
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