Ситуация прояснится через 7-10 дней: что происходит на рынке топлива в Украине

"Эпоха" дешевого топлива, похоже, закончилась: на минувшей неделе в Украине дорожал не только сжиженный газ, но и бензин и дизель. Правда, цены выросли пока немного и неуверенно, всего на пару-тройку копеек на литре. Но на фоне подорожавшей нефти это похоже на затишье перед бурей.

Какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Что изменилось за неделю

На неделе уже привычно дорожал не только сжиженный газ, но и понемногу начала подниматься стоимость других нефтепродуктов. Ценники на стелах поменялись в 16 областях, но в двух – Донецкой и Луганской – бензин и дизель не подорожали, а символически подешевели на 1-3 коп./л. Заметим, что в этих регионах топливо самое дорогое. В Киеве на 7 коп./л подешевело дизтопливо.

Реклама

Разница между самыми высокими и самыми низкими ценами, в зависимости от региона, уменьшилась по бензинам, сохранилась по дизтопливу и увеличилась по автогазу.

По А-92 разброс цен уменьшился до 13,5% (2,65 грн/л, минус 3 коп./л), было 13,7%, по А-95 – уменьшился до 11,9% (2,45 грн/л, минус 6 коп./л), было 12,2%, по дизелю сохранился 11,7% (2,34 грн/л). По автогазу разброс цен увеличился до 7% (76 коп./л, плюс 25 коп./л), было 5%.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 20,85 грн/л (удорожание на 2 коп. /л), самая высокая – в Луганской области – 22,31 грн/л (удешевление на 3 коп./л), самая низкая – в Сумской области – 19,66 грн/л (удорожание на 3 коп./л).

Несмотря на снижение цены бензина, Луганская область по-прежнему остается единственной, где А-92 стоит дороже 22 грн/л. А вот на Сумщине и на Харьковщине "вторым" по-прежнему можно заправиться дешевле 20 грн/л. В большинстве областей цена осталась в коридоре 20,30-21,20 грн/л.

Реклама

В Киеве стоимость бензина А-92 – 20,98 грн/л (не изменилась).

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 21,88 грн/л (удорожание на 2 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 23,11 грн/л (удешевление на 3 коп./л), самая низкая – в Сумской области 20,66 грн/л (удорожание на 3 коп./л).

Только на Сумщине и Харьковщине (20,83 грн/л) можно заправиться "пятым" дешевле 21 грн/л.

Реклама

В большинстве областей А-95 цена находится в коридоре 21,30 – 22 грн/л.

В Киеве стоимость бензина А-95 – 23,01 грн/л (не изменилась).

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 21,32 грн/л (удорожание на 4 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 22,41 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Харьковской области – 20,07 грн/л (удорожание на 1 коп./л).

Луганская область – единственная, где дизтопливо по-прежнему стоит дороже 22 грн/л. В большинстве областей цена в пределах 21-21,50 грн/л, а в четырех областях она ниже 21 грн/л.

В Киеве стоимость дизтоплива – 22,10 грн/л (минус 7 коп./л).

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 10,65 грн/л (удорожание на 27 коп./л), самая высокая – в Одесской области – 11,05 грн/л (удорожание на 46 коп./л), самая низкая – в Черниговской области – 10,29 грн/л (удорожание на 12 коп./л).

Луганщина уступила Одесчине "пальму первенства" по цене на сжиженный газ, но и там он дешевле всего на 4 коп./л – 11,01 грн/л. Только в этих двух областях цена литра газа выше 11 грн.

В Киеве стоимость газа – 10,63 грн/л (плюс 35 коп. /л).

Анализ ситуации на рынке

Эксперты отметили, что в первую неделю июня продолжился устойчивый тренд на подорожание автогаза, хотя темпы роста цен упали. Розничные цены на бензин и дизтопливо начали показывать тенденции к росту.

Геннадий Рябцев отметил, что цены в опте на бензин и дизтопливо за 30 дней выросли на 16%, в том числе за последнюю неделю на 3-3,5%.

"Причины подорожания – рост котировок как на нефть, так и на оптовые партии нефтепродуктов на границе, – говорит Геннадий Рябцев. – Поэтому если ранее мы говорили, что нет экономических оснований для роста цен на бензин и дизтопливо, так как они потенциально могли бы быть дешевле еще на 10%, или около 2 грн/л, то теперь потенциал удешевления выбран. О чем свидетельствует и начавшееся увеличение – пусть на копейки, но вверх – ценников на стелах АЗС".

Сергей Куюн также согласен, что по бензину потенциал удешевления уже выбран, но не более. А по дизтопливу небольшой ценовой запас еще сохраняется.

"Если цена нефти устойчиво пойдет выше 40 долларов за баррель, то нефтетрейдеры серьезно задумаются над тем, чтобы повысить розничные цены, – анализирует Сергей Куюн. – Сейчас равновесие, но очень шаткое".

Артем Куюн отметил, что с начала мая по 9 июня автогаз подорожал на заправках в среднем на 2,32 грн/л, в том числе за последнюю неделю – на 27 коп./л. При этом оптовые цены выросли на 3,86 грн/л.

"Мы видим значительный потенциал к подорожанию, который постепенно выбирается, – анализирует Артем Куюн. – Но имел место ажиотаж среди оптовых покупателей, поэтому темпы роста оказались большими, чем могли бы быть. Затем ситуация стабилизировалась, и на минувшей неделе мы увидели повышение всего на 27 коп./л, т.е темпы роста цен на автогаз упали за неделю практически втрое".

Артем Куюн добавил, что по результатам социологического исследования, выполненного компанией Factum Group, в апреле-мае 2020 г. 55% владельцев автомобилей сократили количество поездок на личном транспорте из-за карантинных ограничений. При этом 26% респондентов уменьшили количество поездок более чем на 40%. Из-за снижения спроса на топливо, в том числе и на автогаз, его подорожание оказалось не таким значительным (до 12 грн/л), как ожидалось.

Что может измениться за неделю

Мнения экспертов по бензину и дизтопливу на этот раз расходятся.

По прогнозу Геннадия Рябцева, на наступившей неделе есть вероятность, что цены на бензин и дизель значительно пойдут в рост, сразу копеек на пятьдесят на литре, а то и более.

"Мы ждем лидера среди трейдеров, который первым увеличит цифры на ценниках, – прогнозирует Геннадий Рябцев. – Скорее всего, им станет один из крупных брендов. Газ также продолжит дорожать, но медленно, возможно, даже меньше, чем на минувшей неделе, то есть в среднем около 20 коп./л. Газа на рынке сейчас достаточно, тем более, что главный украинский производитель сжиженного газа – Шебелинский НПЗ – закончил плановый ремонт".

По мнению Сергея Куюна, в оставшиеся дни недели маловероятен рост цен на бензины и ДТ.

"По дизтопливу ожидается стабильность. В зоне риска бензин, но если в ближайшие дни на мировом рынке нефти и нефтепродуктов не произойдет что-то экстраординарное, то стабильность цен в рознице на бензин в Украине тоже сохранится", – уверен Сергей Куюн.

Артем Куюн говорит, что темпы роста цены газа в рознице в ближайшую неделю будут на уровне нынешних или чуть выше, то есть не более 35-40 коп./л.

"Ожидание дефицита газа в июне сгладилось не столь высоким спросом на газ, как планировалось, – анализирует Артем Куюн. – Но за рубежом коронавирус также серьезно снизил объемы потребления топлива, в том числе газа, и его производители, чтобы снизить убытки, перенесли плановые ремонты на НПЗ с осени на весну. Теперь спрос восстановился, а ремонты не закончены. Сказать, что наш рынок газа разбалансирован, нельзя, но напряженность чувствуется. Ажиотажные ожидания сохраняются, так как пока неясно, что будет в июне с поставками по импорту, они могут быть меньше обычных. Ситуация должна проясниться через 7-10 дней".

Отметим также, что рост цен на топливо может быть быстрым и значительным, если наши депутаты обложат пошлиной его поставки по импорту. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама