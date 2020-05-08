Штрафные баллы для водителей отменяют: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене штрафных баллов для водителей, который ранее приняла Верховная Рада. Об этом свидетельствует карточка законопроекта № 2809 на официальном сайте парламента.

Согласно установленной ранее норме, каждому водителю ежегодно (со дня получения права на вождение транспортного средства) начисляли 150 баллов. В случае нарушения правил ПДД, которое фиксировалось в автоматическом режиме, с водителя списывали 50 баллов. Штрафы в денежной форме применялись только после списания всех баллов.

Подписанный Зеленским закон отменяет эту систему – теперь водители сразу будут платить за нарушения.

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Напомним, Рада ввела систему баллов и штрафов для водителей еще в 2015 году. Она касалась превышения скорости, проезда на запрещающий сигнал, нарушения правил остановки и стоянки, а также запрета двигаться по полосе для общественного транспорта, тротуарам или пешеходным дорожкам, выезда на полосу встречного движения, нарушения правил проезда ж/д переезда.

Ранее также сообщалось, что из-за карантина МВД перенесло запуск фотовидеофиксации дорожного движения. Она будет введена после того, как ослабят ограничения.

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Как объяснял заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, зафиксированные на видео штрафы будут отправляться водителям через пять минут. Подробнее о том, как это будет работать, узнавайте из видео интервью с Геращенко:

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