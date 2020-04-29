Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,05
29,43
  1. Последние новости Украины

Водители выдохнули: МВД переносит запуск фотовидеофиксации дорожного движения

29 апреля, 08:33

Юрий Божко

Систему планировали запустить 1 мая, но из-за карантина планы изменились

Министерство внутренних дел Украины приняло решение о переносе запуска системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения. Такое решение связано с тем, что в стране введены ограничения из-за карантина в связя с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-службв МВД.

Как известно, 12 марта 2020 года МВД Украины презентовало пилотный проект системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме. Тогда мы сообщили, что запуск указанной системы в эксплуатацию ожидается с 1 мая этого года. Но уже 11 марта правительство ввело строгие карантинные меры, чтобы не допустить распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 на территории Украины.

"Эти ограничения частично касаются и работы определенных подразделений Национальной полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы автофиксации.

Реклама

В тренде
Сначала тепло до +24, а потом дождевой циклон: прогноз погоды до 1 мая

Поэтому в МВД принято решение по отсрочке работы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания режима строгого карантина", – сообщили в МВД.

Напомним, в Украине запустили приложение, где водители по номеру водительского удостоверения, ИНН или по серии и номеру штрафа могут осуществить проверку и заплатить за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, украинским водителям придется более внимательно следить за стрелкой спидометра, ведь за превышение скорости теперь можно получить "письмо счастья". МВД объявило о начале переходного периода, после которого вовсю заработает видеофиксация нарушений ПДД на украинских дорогах.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

МВД правительство ПДД водители МВД Украины видеофиксация

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 28 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 28 апреляУкраина
Пожары в Чернобыльской зоне на 25 день: что известно (фото и видео)
Пожары в Чернобыльской зоне на 25 день: что известно (фото и видео)Происшествия
Стало известно, кто
Стало известно, кто "принес" коронавирус в психбольницу в Харьковской областиХарьков
Безнал по-новому: что на самом деле изменится с 28 апреля
Безнал по-новому: что на самом деле изменится с 28 апреляФинансы
В Одессе прибывших из Турции украинцев со скандалом отправили на карантин
В Одессе прибывших из Турции украинцев со скандалом отправили на карантинОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...