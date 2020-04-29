Водители выдохнули: МВД переносит запуск фотовидеофиксации дорожного движения

Министерство внутренних дел Украины приняло решение о переносе запуска системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения. Такое решение связано с тем, что в стране введены ограничения из-за карантина в связя с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-службв МВД.

Как известно, 12 марта 2020 года МВД Украины презентовало пилотный проект системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме. Тогда мы сообщили, что запуск указанной системы в эксплуатацию ожидается с 1 мая этого года. Но уже 11 марта правительство ввело строгие карантинные меры, чтобы не допустить распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 на территории Украины.

"Эти ограничения частично касаются и работы определенных подразделений Национальной полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы автофиксации.

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Поэтому в МВД принято решение по отсрочке работы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания режима строгого карантина", – сообщили в МВД.

Напомним, в Украине запустили приложение, где водители по номеру водительского удостоверения, ИНН или по серии и номеру штрафа могут осуществить проверку и заплатить за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, украинским водителям придется более внимательно следить за стрелкой спидометра, ведь за превышение скорости теперь можно получить "письмо счастья". МВД объявило о начале переходного периода, после которого вовсю заработает видеофиксация нарушений ПДД на украинских дорогах.

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