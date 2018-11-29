Штрафы за "евробляхи": в Нацполиции объяснили, как будут наказывать автонелегалов

Отвечать за нарушение таможенного режима придется уже через полгода

Вступивший в силу закон № 8488 об авто на иностранных номерах вносит изменения в деятельность полиции. Об этом напомнил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook.

Билошицкий пояснил, что любые автомобили на иностранной регистрации могут находиться в Украине или "в таможенном режиме транзита", или "в таможенном режиме временного ввоза".

"Первое – это автомобили, которые проезжают по стране, вторые – автомобили, используемые внутри страны временно. Оба режима имеют определенные промежутки времени, за нарушение которых предусмотрены штрафы", – пояснил Билошицкий.

Штрафы за нарушение этих сроков начнут накладываться через полгода после вступления закона в силу.

Размеры штрафов за нарушение в режиме транзита будут такими:

за превышение срока не более суток – 170 грн или предупреждение;

от одних суток до 10 суток – 3400 грн;

от 10 до 20 суток – 8500 гривен, от 20 до 30 суток – 85 000 гривен;

более чем на 30 суток (а также за потерю или разукомплектование транспортных средств) – 170 000 гривен, или конфискация автомобиля по решению суда.

Размеры штрафов за нарушение в режиме временного ввоза:

за превышение срока не более чем на трое суток – 850 грн или предупреждение;

от 3 до 10 суток – 5100 грн;

от 10 до 20 суток – 17 000 гривен;

от 20 до 30 суток – 85 000 гривен;

более чем на 30 суток (а также за потерю или разукомплектования транспортных средств) – 170 000 гривен, или конфискация автомобиля по решению суда.

Кроме того, вводится автоматизированный обмен информацией между фискальными органами, пограничниками и Национальной полицией.

"Когда он заработает (надеемся, что скоро), мы сможем в автоматическом режиме проверять, когда и кем ввезен автомобиль с иностранными номерами", – добавил Билошицкий.

Он подчеркнул, что устанавливается новый вид ответственности за передачу транспортного средства личного пользования "временно ввезенного на таможенную территорию Украины" или "помещенного под таможенный режим транзита", во владение, пользование или распоряжение лицу, которое не ввозило такое транспортное средство на территорию Украины, а так же за использование такого транспортного средства для предпринимательской деятельности и/или получения доходов в Украине (например – такси).

"Новый закон об автомобилях на иностранной регистрации влияет не только на дорожную ситуацию или фискальную составляющую. Он должен прекратить бесконтрольную передачу во владение автомобилей уже внутри страны и значительно усложнить жизнь тем, кто хочет использовать эти авто в противоправных действиях, в том числе во время совершения уголовных преступлений", – отметил Билошицкий.

Напомним, эффект от легализации "евроблях" Кабинет министров оценивает в 1 млрд грн в 2019 году. Средства через специальный фонд бюджета будут направлены на финансирование пенсионных выплат и покрытие дефицита Пенсионного фонда Украины.