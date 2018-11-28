"Евробляхи" на фронт: в Минобороны поймали россиян на новом фейке

После введения военного положения в Украине, активизировалась армия российских "троллей", которые начали вброс фейков в информпространство и социальные сети с целью запугать украинцев. В Минобороны разоблачили планы российской пропаганды.

Военные отмечают увеличение фейков на военную тематику, целью которых являются панические настроения среди украинцев в связи с объявлением военного положения. Доходит даже до абсурда.

"В некоторых СМИ и лентах соцсетей появляются несуществующие и откровенно абсурдные по своему содержанию якобы "приказы, директивы и распоряжения" от руководства Министерства обороны Украины. Одной из этих нелепостей является якобы "приказ министра обороны" относительно компенсации недостатка автомобильного транспорта в ВСУ за счет авто на иностранной регистрации ("евробляхи"), владельцы которых не растаможили свой автотранспорт. Минобороны официально сообщает, что все эти якобы "официальные документы" и "приказы", которые якобы имеют подписи военного руководства, не существуют и являются очередными фейками", – говорится в заявлении.

Кроме того, стало известно о новых провокациях россиян на границе. Так, 27 ноября жителям Путивливского района Сумской области (граничит с РФ) от имени Министерства обороны поступали SMS-сообщение с предложением прибыть в ближайшие воинские части. Подобные SMS зафиксированы и в других областях. В Минобороны заявили, что не рассылали подобные сообщения и напомнили, что Россия уже не раз прибегала к подобной тактике на Донбассе по рассылке фейковых сообщений украинским военным на фронте.

"Данное российское информационное воздействие на граждан Украины есть ничто иное, как очередное проявление гибридной агрессии России против нашего государства. Минобороны Украины призывает сограждан не вестись на провокации спецслужб Российской Федерации, проверять новости и доверять только информации из официальных источников", – подчеркнули военные.

Отметим российские "тролли" даже в этом деле умудрились дать маху – из-за ситуации в Украине фейковые сообщения с призывом явиться в военкомат отправили полякам. В Правительственном центре безопасности Польши подтвердили, что многие жители восточных районов жаловались на получение таких фальшивых призывов.