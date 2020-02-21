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Скандал на топливном рынке: из-за пошлин на дизель резко подорожает даже хлеб

21 февраля, 14:49

Александр Панченко

Аграрии бьют тревогу из-за того, что работа в полях подорожает из-за пошлин

После недолгого затишья на топливном рынке опять разражается скандал. Месяц назад 21 января ПАО "Укрнафта", АО "Укртатнафта" и АО "Укргазвыдобування" обратились с совместным заявлением к Минэкономики по факту антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизельного топлива и сжиженного газа, потребовав введения пошлин. В течение месяца было тихо. А вот теперь, когда по закону, Минэкономики должно дать ответ, началась цепная реакция.

Против любых ограничений импортных поставок, которые приведут к росту цен, выступили главы отраслевых ассоциаций предприятий горно-металлургического и аграрного комплексов — крупнейших промпотребителей дизтоплива. По оценкам президента объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, в случае введения пошлин, расходы горно-металлургических предприятий, потребляющих до 7% ДТ в стране, только в первый год вырастут на 600-700 млн грн.

"Повышение цен ударит по всем гражданам, мы говорим о повышении расходов для всех примерно на 11 млрд грн. Из них 600-700 млн грн ляжет на наши горно-металлургические предприятия. Но на этом убытки не закончатся: все наши поставщики услуг также испытывают на себе рост цен и поднимут свои тарифы. Пойдет цепная реакция", — пояснил Александр Каленков.

Потери производителей зерна от повышения цен окажутся не меньше, ведь на долю аграриев приходится 6% потребления рынка ДТ, плюс расходы на сжиженный газ, на котором работают установки для сушки зерна. По предварительным оценкам и.о. исполнительного директора Украинской зерновой ассоциации Сергея Иващенко, каждый производитель зерна тратит 60-80 долларов на гектар во время посевной и уборочной кампаний.

"Если умножить расходы на объемы посевных площадей под зерно — в год это 150 млрд. Зерно — биржевой товар, его цены формируются на мировом рынке. Поэтому введение любых пошлин и повышение себестоимости прямо пропорционально влияет на убытки фермера или производителя зерна в Украине", — отметил Сергей Иващенко.

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Несложно понять, что дорогое зерно – это подорожавшая мука и больше затрат на хлеб из кармана каждого украинца.

Напомним, ранее сообщалось о том, что наблюдается снижение цен на ДТ. Дизтопливо устремилось вслед за автогазом, который давно уже дешевеет. Новости "Сегодня" тогда выяснили, почему падают цены на горючее.

Но автомобили – это не только топливо, но и дороги. О том, где в Украине самые-самые "дороги смерти", смотрите в сюжете:

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пошлины сжиженный газ рост цен горючее дизельное топливо

Источник: Сегодня

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