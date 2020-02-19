Дизельное топливо устремилось вслед за автогазом: почему падают цены на топливо

Средняя цена на дизель впервые в этом году опустилась ниже 26 ггривен

Эксперты отмечают, что стабильность на рынке розничных продаж бензина на неделе сохранилась, а вот к автогазу, который дешевеет на глазах, добавилось и снижение цен на дизельное топливо. Средняя цена ДТ впервые в этом году опустилась ниже 26 грн/л, а газ впервые в этом году подешевел ниже 11 грн/л, но только на Житомирщине.

Замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев говорит, что на рынке бензинов сейчас паритет между спросом и предложением, а оптовые цены на них практически стабильны, поэтому и в рознице они тоже не меняются. А вот с ДТ ситуация другая – на рынке образовался профицит топлива из-за снижения спроса в январе и феврале.

"Госслужба статистики зафиксировала только общее снижение спроса на дизтопливо, но так как у нас основные потребители "дизеля" – это железная дорога и армия, то логично предположить, что именно они недобрали обычных объемов, что и привело к падению цен. Еще лучше для потребителей положение с автогазом – его много, в опте цены падают, поэтому такое большое снижение цен на фоне высокой конкуренции, в том числе и с нелегальными заправками", – анализирует Рябцев.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн уточнил, что дизельное топливо подешевело прежде всего за счет крупнейших торговых сетей, которые опустили цену в рознице на 25-30 коп./л и более. Небольшие сети пока не торопятся.

В тренде Курсы доллара и евро в Украине застыли на месте

Подробнее о том, что происходит с ценами на топливо в Украине прямо сейчас, читайте в материале: "Неопределенность нервирует": цены на АЗС обвалились, но скоро могут пойти вверх

Напомним, ранее мы писали о том, что на дизель и автогаз хотят ввести новые пошлины и выясняли, что будет с ценами на заправках. Ведь недавно в Межведомственную комиссию по международной торговле (МКМТ) при Минэкономразвития была подана жалоба от крупнейших украинских производителей топлива.

Но автомобили – это не только топливо, но и дороги. О том, где в Украине самые-самые "дороги смерти", смотрите в сюжете:

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