Скандалы в Nissan: стало известно имя нового главы концерна

Фото: REUTERS/Phil Noble

Японский автомобильный производитель Nissan назначил нового главного исполнительного директора вместоушедшего в середине сентября в отставку Хирото Саикавы, который оказался замешан в финансовом скандале. Об этом заявил председатель совета директоров концерна Ясуси Кимура.

Возглавит компанию Макото Утида, занимавший ранее должность старшего исполнительного директора.

"Сегодня мы провели заседание акционеров и приняли решение назначить господина Утиду на пост главного исполнительного директора. Мы считаем, что он подходит для этой работы и будет в дальнейшем продвигать интересы компании. Официально в свою должность он вступит с 1 января 2020 года", – сказал Кимура.

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Как сообщалось, Саикава, уйдя в отставку, взял на себя ответственность за получение завышенных бонусов во время пребывания на своем посту, в чем он сам признался. Размер таких бонусных выплат в Nissan определялся из расчета уровня стоимости акций компании – такую систему в концерне ввели исходя из желания стимулировать руководство предпринимать более активные действия, направленные на развитие корпорации и увеличение ее доходов.

Напомним, компания Nissan остается в центре внимания на фоне скандала с бывшим главой франко-японского автомобильного альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлосом Гоном. Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы Токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждается, Гон не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более 80 млн долларов) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 года по 2018 год. Ему предъявлена также серия других обвинений, которые арестованный не признает.

В апреле 2019 года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог в 500 млн иен (примерно 4,5 млн долларов). Он должен находиться в своей токийской квартире и не имеет права встречаться даже с женой без разрешения суда. После этого Карлос Гон в видеообращении заявил о заговоре.

(c) 2019 Thomson Reuters

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