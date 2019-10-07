Сколько авто "прописалось" в Украине: названы лидеры импортного секонд-хенда

"Укравтопром" подвел итоги сентября и с начала года в целом

Volkswagen Passat / Фото: Pixabay

Украинцы в сентябре 2019 года зарегистрировали 23 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей, что на 126% больше, чем в сентябре прошлого года. Их доля на первичном рынке выросла с 60% до 76%. Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

В ассоциации назвали самые популярные модели автомобилей с пробегом в сентябре:

Volkswagen Passat –1460 авто; Renault Megane – 1315 авто; Skoda Octavia – 1203 авто; Volkswagen Golf – 912 авто; Ford Focus – 798 авто.

"Всего с начала года года украинскую прописку получили 321,6 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых автомобилей, что в 4,5 раза больше, чем годом ранее", – заключили в "Укравтопроме".

Реклама

Новости "Сегодня" писали, что Кабинет министров отсрочил применение штрафов к владельцам "евроблях" до 1 января 2020 года. Такое решение правительство приняло согласно требованию закона, который Верховная Рада одобрила 12 сентября, а 20 сентября подписал президент Владимир Зеленский.

В тренде В Украине отсрочили штрафы за "евробляхи": появились подробности

Между тем с 22 августа до принятия закона на владельцев "евроблях" составляли протоколы, так как официальной отсрочки в этот период не было. Подробнее о том, как ловили и штрафовали "бляхеров" – в нашем сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама