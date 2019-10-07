Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,61
27,02

Сколько авто "прописалось" в Украине: названы лидеры импортного секонд-хенда

7 октября, 06:01

"Укравтопром" подвел итоги сентября и с начала года в целом

Volkswagen Passat

Volkswagen Passat / Фото: Pixabay

Украинцы в сентябре 2019 года зарегистрировали 23 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей, что на 126% больше, чем в сентябре прошлого года. Их доля на первичном рынке выросла с 60% до 76%. Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

В ассоциации назвали самые популярные модели автомобилей с пробегом в сентябре:

  1. Volkswagen Passat –1460 авто;
  2. Renault Megane – 1315 авто;
  3. Skoda Octavia – 1203 авто;
  4. Volkswagen Golf – 912 авто;
  5. Ford Focus – 798 авто.

"Всего с начала года года украинскую прописку получили 321,6 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых автомобилей, что в 4,5 раза больше, чем годом ранее", – заключили в "Укравтопроме".

Реклама

Новости "Сегодня" писали, что Кабинет министров отсрочил применение штрафов к владельцам "евроблях" до 1 января 2020 года. Такое решение правительство приняло согласно требованию закона, который Верховная Рада одобрила 12 сентября, а 20 сентября подписал президент Владимир Зеленский.

В тренде
В Украине отсрочили штрафы за "евробляхи": появились подробности

Между тем с 22 августа до принятия закона на владельцев "евроблях" составляли протоколы, так как официальной отсрочки в этот период не было. Подробнее о том, как ловили и штрафовали "бляхеров" – в нашем сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

авто автомобили укравтопром

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Назвали самый популярный подержаный автомобиль среди украинцев
Назвали самый популярный подержаный автомобиль среди украинцевУкраина
Без мелочи, бумажек и летнего времени: что изменится для украинцев в октябре
Без мелочи, бумажек и летнего времени: что изменится для украинцев в октябреУкраина
Форд с крыльями и КрАЗ с двигателем от танка: в Киеве показали ранее не демонстрировавшиеся ретроавтомобили
Форд с крыльями и КрАЗ с двигателем от танка: в Киеве показали ранее не демонстрировавшиеся ретроавтомобилиКуда пойти
Suzuki презентовал молодежный мини-внедорожник: появились фото индийской новинки
Suzuki презентовал молодежный мини-внедорожник: появились фото индийской новинкиАвто
В Украину везут по морю рекордный объем дизтоплива: эксперт объяснил, что будет с ценами
В Украину везут по морю рекордный объем дизтоплива: эксперт объяснил, что будет с ценамиАвто
В Кабмине озвучили простую формулу растаможки
В Кабмине озвучили простую формулу растаможки "евроблях"Авто

Новости партнеров

Loading...