Сколько импортных авто ввезли в Украину: названо количество

Данные за семь месяцев 2019 года обнародовал "Укравтопром"

/ Фото: Pixabay

Почти 371 тыс. автотранспортных средств в январе-июле 2019 года ввезли в Украину в режиме импорта, общая сумма составила 2,5 млрд долларов. Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром", сославшись на данные Государственной службы статистики.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт автотранспорта вырос в 2,8 раза. Положительную динамику продемонстрировали все сегменты автоимпорта, но основным драйвером роста стал импорт легковых автомобилей, который вырос в 3,2 раза", – говорится в сообщении.

Импорт легковых авто за семь месяцев составил 341 286 штук на 2,11 млрд долларов.

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"Ввоз грузовых и спецавтомобилей за тот же период увеличился на 22% и составил 28 355 штук, а поставщики этих машин заработали 497 млн долларов против 467 млн долларов годом ранее", – рассказали в "Укравтопроме".

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По данным ассоциации, закупка 1258 автобусов за границей обошлась Украине в 33,1 млн долларов.

Новости "Сегодня" писали, что в июне 2019 года автопроизводство в Украине выросло в месячном выражении (559 штук), однако по итогам первого полугодия по сравнению с аналогичным периодом 2018-го производство сократилось на 24% (2949 штук).

Между тем, немецкий автоконцерн BMW презентовал купе-кроссовер X6. Этот автомобиль покрыт специальной краской, поглощающей 99% света, за что его уже прозвали самым черным авто в мире:

Видео: BMW

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