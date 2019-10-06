Сколько новых легковушек пополнили украинский автопарк: назван ТОП марок

Спрос на новые легковые автомобили на украинском рынке в сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018-го увеличился на 6% – до 7,2 тыс. машин. Аналогичная ситуация наблюдалась и в августе. Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".
В ассоциации назвали ТОП-10 популярных марок легковушек в сентябре:
- Renault – 1153 шт., что больше на 65% по сравнению сентябрем 2018 года;
- Toyota – 1059 шт. (+15%);
- KIA – 624 шт. (+43%);
- Hyundai – 477 шт. (+17%);
- Skoda – 403 шт. (+8%);
- Volkswagen – 355 шт. (-29%);
- Nissan – 348 шт. (-13%);
- Suzuki – 253 шт. (-2%);
- BMW – 213 шт. (+14%);
- Seat – 197 шт. (+286%).
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"Бестселлером месяца стал автомобиль KIA Sportage, свой выбор на этом компактном кроссовере в сентябре остановили 550 покупателей. Всего, по итогам трех кварталов 2019 года, украинцы приобрели и поставили на учет 61,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – добавили в ассоциации.
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