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Сколько новых легковушек пополнили украинский автопарк: назван ТОП марок

6 октября, 05:40

Сентябрьский рынок новых легковых авто вырос на 6%

/ Фото: Pixabay

Спрос на новые легковые автомобили на украинском рынке в сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018-го увеличился на 6% – до 7,2 тыс. машин. Аналогичная ситуация наблюдалась и в августе. Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

В ассоциации назвали ТОП-10 популярных марок легковушек в сентябре:

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  1. Renault – 1153 шт., что больше на 65% по сравнению сентябрем 2018 года;
  2. Toyota – 1059 шт. (+15%);
  3. KIA – 624 шт. (+43%);
  4. Hyundai – 477 шт. (+17%);
  5. Skoda – 403 шт. (+8%);
  6. Volkswagen – 355 шт. (-29%);
  7. Nissan – 348 шт. (-13%);
  8. Suzuki – 253 шт. (-2%);
  9. BMW – 213 шт. (+14%);
  10. Seat – 197 шт. (+286%).

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Фото: Getty Images

"Бестселлером месяца стал автомобиль KIA Sportage, свой выбор на этом компактном кроссовере в сентябре остановили 550 покупателей. Всего, по итогам трех кварталов 2019 года, украинцы приобрели и поставили на учет 61,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – добавили в ассоциации.

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