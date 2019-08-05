Фото: kia.net.ua

Стали известны бестселлеры украинского рынка новых легковушек https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/kia%20sportage https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/kia%20sportage 2019-08-05T17:22:00+03:00 Авто ТОП-10 озвучили в Ассоциации автопроизводителей Украины

Самым популярным автомобилем на украинском рынке новых машин по итогам января-июля 2019 года стал KIA Sportage, украинцы зарегистрировали 2917 таких кроссоверов. При этом в июле число первичных регистраций новых легковых авто выросло на 14% – до 7600 машин. Об этом информирует Ассоциация автопроизводителей Украины ("Укравтопром").

На втором месте в рейтинге популярности – Renault Duster (2728 шт.), а на третьем – Toyota RAV-4 (2331 шт.).

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На четвертой и пятой позициях – Renault Logan (2079 шт.) и Skoda Octavia (1448 шт.).

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Далее в ТОП-10 самых продаваемых в Украине новых легковых авто вошли Hyundai Tucson (1370 шт.), Renault Sandero (1331 шт.), Nissan Qashqai (1246 шт.), Toyota Land Cruiser Prado (1061 шт.), Toyota Camry (1013 шт.).

Новости "Сегодня" сообщали, что спрос на новые коммерческие автомобили по итогам июля 2019 года увеличился в Украине на 13% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Количество таких авто, реализованных на внутреннем рынке, увеличилось до 1049 штук.

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