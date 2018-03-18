Старинный Ford превратили в электромобиль
Преобразованную машину назвали Эви, и cейчас представители компании Mercury собираются совершить на ней турне по Новой Зеландии
Ford Fairlane 1957 года
Ford Fairlane 1957 года
Ford Fairlane 1957 года
Энергетическая компания Mercury из Новой Зеландии решила преобразовать в электромобиль старый классический Ford Fairlane 1957 года выпуска. Для этих целей из автомобиля извлекли двигатель внутреннего сгорания и заменили его более компактным электродвигателем Siemens, который первоначально был предназначен для установки в электрические автобусы.
А в моторном отсеке над электродвигателем разместили батарейный блок, состоящий из 218 призматических батарейных ячеек общей емкостью около 50 кВт*ч. И, хотя батарейный блок добавил и так тяжелому автомобилю лишних 400 кг, на одной зарядкие Ford Fairlane 1957 способен проехать до 120 км.
И, конечно, для работы силовой электроники пришлось разработать специальное программное обеспечение. Но в результате, теперь старенький Форд, ставший электромобилем, способен даже к быстрой зарядке.
Преобразованную машину назвали Evie (Эви), и cейчас представители компании Mercury собираются совершить на ней турне по Новой Зеландии. Его целью станет популяризация преобразования авто на ДВС в "чистый" транспорт.
Видео о процессе конверсии и результате работы:
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