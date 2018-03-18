Старинный Ford превратили в электромобиль

Преобразованную машину назвали Эви, и cейчас представители компании Mercury собираются совершить на ней турне по Новой Зеландии

Энергетическая компания Mercury из Новой Зеландии решила преобразовать в электромобиль старый классический Ford Fairlane 1957 года выпуска. Для этих целей из автомобиля извлекли двигатель внутреннего сгорания и заменили его более компактным электродвигателем Siemens, который первоначально был предназначен для установки в электрические автобусы.

А в моторном отсеке над электродвигателем разместили батарейный блок, состоящий из 218 призматических батарейных ячеек общей емкостью около 50 кВт*ч. И, хотя батарейный блок добавил и так тяжелому автомобилю лишних 400 кг, на одной зарядкие Ford Fairlane 1957 способен проехать до 120 км.

И, конечно, для работы силовой электроники пришлось разработать специальное программное обеспечение. Но в результате, теперь старенький Форд, ставший электромобилем, способен даже к быстрой зарядке.

Преобразованную машину назвали Evie (Эви), и cейчас представители компании Mercury собираются совершить на ней турне по Новой Зеландии. Его целью станет популяризация преобразования авто на ДВС в "чистый" транспорт.

Видео о процессе конверсии и результате работы:

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