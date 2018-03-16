Россия похвасталась трехколесным электромобилем

Машина вмещает до двух человек и может разгоняться до 100 километров в час

Российская инжиниринговая компания "Электротранспортные технологии" представила прототип трехколесного электромобиля с запасом хода 100 километров. Планируется, что машина будет востребована у служб, обслуживающих парки и зоны отдыха, а также операторов каршеринга. Об этом сообщается на "Официальном сайте мэра Москвы".

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Сообщается, что для сборки электрокара использовали только российские комплектующие. Машина вмещает до двух человек и может разгоняться до 100 километров в час. Зарядка от бытовой электросети занимает 1,5-2 часа. Первые 12 экземпляров, в том числе грузовую версию, компания намерена запустить в эксплуатацию уже в следующем месяце.

Для управления трехколесником потребуется водительское удостоверения категории В и В1. Эксплуатировать электрокар можно будет круглый год и в любую погоду.

Напомним, BMW, Daimler, Ford и Volkswagen показали, как будут выглядеть их электрозаправки.

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