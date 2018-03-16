Россия похвасталась трехколесным электромобилем

Сегодня, 07:59

Машина вмещает до двух человек и может разгоняться до 100 километров в час


Фото: сайт мэра Москвы

Фото: сайт мэра Москвы

Фото: сайт мэра Москвы

Российская инжиниринговая компания "Электротранспортные технологии" представила прототип трехколесного электромобиля с запасом хода 100 километров. Планируется, что машина будет востребована у служб, обслуживающих парки и зоны отдыха, а также операторов каршеринга. Об этом сообщается на "Официальном сайте мэра Москвы".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сообщается, что для сборки электрокара использовали только российские  комплектующие. Машина вмещает до двух человек и может разгоняться до 100 километров в час. Зарядка от бытовой электросети занимает 1,5-2 часа. Первые 12 экземпляров, в том числе грузовую версию, компания намерена запустить в эксплуатацию уже в следующем месяце.

Для управления трехколесником потребуется водительское удостоверения категории В и В1. Эксплуатировать электрокар можно будет круглый год и в любую погоду.

Напомним, BMW, Daimler, Ford и Volkswagen показали, как будут выглядеть их электрозаправки.

Также мы писали, что в Женеве показали самый быстрый электромобиль в мире.

Читайте также, почему Украина до сих пор не производит электромобили.
Россия, электромобиль, автомобили, электрокар, электромобили
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авто

Фото: Pixabay

Сколько может проехать электромобиль в Украине и где его заряжать

Вчера, 11:20

Один электрокар обойдется почти в миллион гривен, но окупится за три года

Авто

Футуристичный электромобиль Honda Urban EV станет серийным

13 Марта, 05:25

Японский производитель объявил, что его новый городской электромобиль начнет продаваться уже в начале 2019 года
Загрузка...

Авто

Фото: pixabay.com

Бум "зеленых" машин в мире: почему Украина до сих пор не производит электромобили

9 Марта, 07:52

У нашей страны есть свои разработки электрокаров

Авто

В Женеве показали самый быстрый электромобиль в мире: видео

8 Марта, 04:06

Сотню километров в час машина набирает за 1,97 секунды 

Авто

Jaguar сразился в гонке с Tesla: кто победил

3 Марта, 06:34

Задачей пилотов было разогнаться до 96 километров в час, а затем остановиться

Авто

Фото: Hyundai

Hyundai представила свой первый электрокар с запасом хода до 470 км

1 Марта, 08:02

Выход автомобиля на домашний и европейский рынок намечен на вторую половину 2018 года
Загрузка...